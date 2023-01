Le groupe Samsung s'est installé sur le segment des smartphones pliants avec ses gammes Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip proposant deux formats distincts (façon livre ou façon clapet) pour utiliser son smartphone autrement.

Proposer de nouveaux form factors est presque une bénédiction dans un univers de rectangles noirs mais les modèles de Samsung ont tendance à laisser une pliure assez visible sur l'écran.

Celle-ci n'est pas forcément gênante à l'usage et se discerne peu lorsqu'on est bien en face de l'écran mais elle reste sensible au toucher et visible dès que l'écran est vu de côté.

Moins de pliure sur les Galaxy Z ?

Cet aspect reste bien présent sur les dernières versions Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 mais plusieurs smartphones pliants concurrents (Motorola RAZR 2022 et surtout Oppo Find N et N2) sont apparus en parvenant à faire disparaître la pliure pour un rendu de l'écran plus homogène.

Oppo Find N : le pliage sans pliure

Bonne nouvelle (si elle se confirme), Samsung opterait pour un nouveau type de charnière sur son futur Galaxy Z Fold5. Au niveau de la zone de pliage, plutôt que d'utiliser un système pliant l'écran avec un angle aigu, le groupe coréen opterait pour un dispositif dit en goutte d'eau qui laisse plus un plus grand arrondi et évite le pincement de l'écran.

Le site coréen Naver, à l'origine de l'information, note que Samsung a breveté ce système dès 2016 mais ne l'a pas encore utilisé. La spéculation veut qu'il attendre de savoir comment en assurer correctement l'étanchéité avant de le proposer sur ses modèles premium, ce qui lui donnerait aussi un avantage par rapport à ses concurrents qui ne proposent pas de certification IP élevée et craignent donc éclaboussures et immersions.

Et le Galaxy Z Flip5 ?

Avec cette nouvelle charnière, les deux moitiés d'écran pourraient se rejoindre complètement une fois le smartphone replié, sans laisser aucun espace entre les deux, contrairement aux versions précédentes.

Naver ne dit rien d'une éventuelle modification de la charnière du Galaxy Z Flip5 qui est pourtant également concerné par la pliure visible au milieu de l'écran. Il faudra attendre le mois d'août et l'annonce officielle ou les rumeurs qui la précéderont pour en savoir plus.

En attendant, Samsung se concentre sur le lancement de la série de référence Galaxy S23 prévue pour début février à l'occasion d'un nouvel événement Galaxy Unpacked.