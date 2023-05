Le groupe Samsung s'est lancé parmi les premiers sur le segment des smartphones pliants et s'est installé à la tête de la tendance avec les séries Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold, lui permettant de proposer des smartphones premium à plus de 1500 euros.

Le leader mondial de la téléphonie mobile a produit plusieurs générations de smartphones pliants, généralement annoncés durant le mois d'août, en remplacement du lancement de la série Galaxy Note.

C'était le cas pour les actuels Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 présentés en août 2022 et commercialisés quelques semaines plus tard. En sera-t-il de même pour les futurs Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 dont les caractéristiques et le design ont déjà largement fuité ces derniers mois ?

Quelques semaines d'avance

Plusieurs rumeurs affirment que ces smartphones pliants auront une fenêtre de lancement différente. La publication coréenne The Elec en reprend les bases et assure que la présentation des Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 interviendra cette année durant le mois de juillet.

Les deux smartphones auraient ainsi deux à trois semaines d'avance par rapport aux dates habituelles et l'explication pourrait être un peu la même que dans le cas d'Apple et de ses iPhone.

Un lancement en juillet permettra de lancer les smartphones pliants au milieu du troisième trimestre et d'espérer en améliorer les résultats financiers. Samsung s'attend à un bilan trimestriel mitigé, marqué par une baisse de ses revenus dans les semiconducteurs et dans les produits électroniques grand public, et tout est bon pour tenter de relever un peu les chiffres.

Apple ne fait pas différemment en lançant ses iPhone durant les dernières semaines de septembre, ce qui consolide ses revenus et ses volumes sur son dernier trimestre fiscal (de juillet à septembre).

Une charnière améliorée mais un écran similaire

En assurant une commercialisation dès fin juillet ou début août, Samsung pourra gonfler quelque peu ses chiffres pour le troisième trimestre 2023 alors que la concurrence dans la téléphonie mobile reste vive mais que le marché mondial tend à se tasser.

Les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 devraient reprendre les grandes lignes des modèles précédents en améliorant le système de charnière pour réduire l'effet de pliure au milieu de l'écran.

Plusieurs fabricants ont lancé des modèles éliminant complètement la pliure centrale et le groupe coréen pourrait lui aussi améliorer ses propres modèles sur ce point. Ils devraient en outre rester sur le même type d'écran OLED que les smartphones actuels, suggérant peu d'évolutions en matière de luminosité ou de consommation d'énergie.