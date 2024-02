Le smartphone pliant Galaxy Z Fold constitue le fleuron de Samsung mais sa partie photo n'a guère évolué depuis deux générations, avec un module principal de 50 mégapixels sur les Fold4 et Fold5.

Une rumeur veut que le Galaxy Z Fold6 attendu cet été passe à un capteur photo 200 mégapixels comme celui présent sur le Galaxy S24 Ultra, ce qui donnerait belle allure à la fiche technique du smartphone au tarif le plus élevé de la gamme Samsung.

De 50 à 200 mégapixels

Toutefois, cette rumeur est quelque peu douchée par une autre qui souligne que le groupe coréen préparerait certes un nouveau capteur pour son smartphone pliant...mais toujours de 50 mégapixels.

Le leaker Revegnus lui-même suggère que l'intégration d'un capteur photo 200 mégapixels serait en discussions mais ne constituerait pas encore une fonctionnalité avérée du futur smartphone.

Il est à noter que Samsung semble vouloir affiner son modèle alors qu'il s'est vu dépassé par plusieurs concurrents sur ce point en 2023, certains s'offrant même le luxe de ne pas faire apparaître de pliure centrale.

Gros capteur ou petite épaisseur, il faudra peut-être choisir

Difficile de penser que Samsung pourra loger un gros capteur 200 mégapixels dans le Galaxy Z Fold6 s'il cherche à réduire l'épaisseur de son appareil mobile. A moins de faire de la place en réduisant d'autres composants, comme la batterie, mais ce qui ne serait pas une bonne nouvelle pour un appareil devant faire fonctionner deux écrans, difficile de voir comment le fabricant pourrait s'y prendre.

La rumeur du Galaxy Z Fold6 avec module 200 mégapixels reste donc à prendre avec des pincettes, à moins de modifier plus franchement le design en rendant le smartphone plus étendu et carré, un style que d'autres marques ont adopté.