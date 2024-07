Le groupe Samsung est peut-être un pionnier des smartphones pliants et l'un des principaux acteurs pour le segment cinq ans après son émergence, il fait désormais face à une concurrence plus structurée et capable de rivaliser sur certains points.

Ses smartphones Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip restent des références distribuées sur de très nombreux marchés mais ils peuvent être surpassés sur divers éléments comme la pliure de l'écran ou la finesse des appareils mobiles.

Samsung Galaxy Z Fold6

Avec 12,1 mm replié, le Galaxy Z Fold6 continue de s'affiner par rapport à ses prédécesseurs (contre 13,4 mm pour le Galaxy Z Fold5, par exemple) mais il reste sensiblement plus épais que certains smartphones pliants concurrents qui atteignent désormais moins de 10 mm d'épaisseur., ce qui veut dire aussi une finesse de moins de 5 mm lorsqu'ils sont dépliés.

Descendre franchement sous les 10 mm

Cet aspect est relativement important pour l'encombrement d'un appareil mobile qui peut faire office aussi bien de smartphone que de tablette tactile et qui nécessite de se faire oublier lorsqu'il est porté dans un poche.

L'épaisseur et le poids des smartphones pliants actuels (sans même parler du prix) reste un frein à leur adoption. Améliorer ces caractéristiques serait donc un élément essentiel pour le succès de ce segment et le maintien de l'intérêt du public.

Samsung Galaxy Z Fold6, le plus fin de la série mais...

Selon la presse coréenne, Samsung plancherait sur cette problématique d'affinement de son smartphone Galaxy Z Fold et, tout en continuant d'affiner la série au fil des années, le fabricant travaillerait à rapprocher ses smartphones pliants d'une épaisseur d'environ 7 mm lorsqu'il est replié, soit une épaisseur ramenée à 3,5 mm une fois déplié,si le design symétrique (deux faces de même épaisseur de chaque côté de la charnière) est conservé.

Pliant ou standard, même épaisseur pour les smartphones

Avant cela, Samsung préparerait un Galaxy Z Fold6 Slim (aussi connu sous le nom Galaxy Z Fold6 Ultra qui sera commercialisé sur quelques marchés) pour la fin d'année, rapporte le média coréen Naver, avec une épaisseur autour de 10 mm. Cela pourrait préfigurer un Galaxy Z Fold7 l'an prochain avec une épaisseur réduite à 8 ou 9 mm.

La stratégie de Samsung serait à terme de créer un appareil mobile pliant pas plus épais qu'un smartphone standard. Le Galaxy S24 mesurant 7,6 mm d'épaisseur, le groupe coréen cherche s'en doute à se rapprocher de cette valeur pour ses futurs smartphones à charnière.

Même si les designs tendent à se figer, le segment des smartphones pliants reste encore en phase d'exploration et teste ses limites avant l'arrivée de nouveaux form factors ou de technologies qui pourraient dépasser les limitations actuelles. Son positionnement premium permet ce genre d'approche mais il faudra bien également trouver une combinaison de compromis pour étendre son adoption et générer de plus larges volumes.