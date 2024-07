Le groupe Samsung est l'un des premiers à avoir tenté sa chance sur le jeune segment des smartphones pliants, initiant deux formats qui sont devenus des références sous la forme des Galaxy Z Fold (qui s'ouvre comme un livre) et Galaxy Z Flip (clapet).

Lors de son événement Galaxy Unpacked du 10 juillet à Paris, la firme a présenté en grande pompe les derniers-nés de cette lignée avec les Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 en plus de plusieurs gadgets wearables : la bague connectée Galaxy Ring, les écouteurs Galaxy Buds 3 / Buds 3 Pro, la montre Galaxy Watch7 et la nouvelle Galaxy Watch Ultra.

Comme l'avaient souligné les très nombreuses fuites en avant, le design et les fonctionnalités sont globalement les mêmes que pour la génération précédente, l'évolution se jouant à la marge avec l'intégration du dernier processeur mobile premium de Qualcomm, le puissant Soc Snapdragon 8 Gen 3, un meilleur capteur photo et une batterie de plus grande capacité pour le Galaxy Z Flip6 et l'intégration native de l'environnement Galaxy AI sur les deux modèles avec ses fonctionnalités d'IA générative.

Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip6 : les nouveautés sont bien cachées

En revanche, les critiques sur l'épaisseur ou la pliure de l'écran, alors que se multiplient les smartphones pliants concurrents jouant sur ces aspects, semblent être restées lettre morte.

Pour cette évolution douce, qu'espère Samsung, alors que d'autres acteurs comme Huawei sont en passe de lui ravir la vedette en volume, à défaut d'avoir une visibilité internationale ?

Samsung Galaxy Z Fold6, toujours avec stylet

Roh Tae-moon, président de Samsung Electronics, s'est laissé aller à quelques confidences en indiquant vouloir réaliser des ventes 10% supérieures à celles de la génération précédente.

Le groupe coréen conserve une certaine confiance dans le succès des Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 même si les changements sont extérieurement assez légers et dans un marché du smartphone pliant qui affiche tout de même une croissance à deux chiffres.

Un marché de renouvellement avant tout

Cela pourrait lui permettre de passer la barre des 10 millions de smartphones pliants vendus dans l'année mais le site 9to5Google relève que Samsung est confronté à une difficulté : le fabricant vend surtout ses smartphones Galaxy Z Fold / Z Flip à des consommateurs possédant des smartphones pliants qu'ils renouvellent régulièrement mais en touchant finalement assez peu un nouveau public, peut-être rebuté par les prix toujours élevés (au moins 1100 € et jusqu'à 2000 €, même si la reprise d'un ancien smartphone et les remises au lancement peuvent alléger la note) et l'absence de killer app spécifique qui les rendrait indispensables.

Samsung Galaxy Z Flip6

Il y a bien eu des rumeurs autour d'un Galaxy Z Fold FE (Fan Edition) qui pourrait rendre cette catégorie de smartphone plus accessible mais rien n'a été annoncé en ce sens durant l'événement Galaxy Unpacked.

Le danger reste bien sûr que ce marché de renouvellement ne finisse par s'étioler de lui-même, faute de toucher de nouveaux consommateurs et de convaincre par ses innovations. Serait-il temps d'introduire de nouveaux designs de smartphones pliants, avec des affichages enroulables ou étirables ?