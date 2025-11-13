Le voile se lève sur le Galaxy Z TriFold de Samsung. Une sortie imminente, fixée au 5 décembre, est désormais évoquée. La fiche technique se précise également avec un double écran de 6,5 et 10 pouces, une batterie conséquente de 5600 mAh et une finesse record de 4,2 mm une fois déplié. Le point sur un lancement qui s'annonce très exclusif.

Longtemps objet de rumeurs, le projet de smartphone pliant à trois écrans de Samsung a pris une forme plus tangible lors du K-Tech Showcase fin octobre.

Protégé dans une vitrine, l'appareil, qui devrait prendre le nom de Galaxy Z TriFold, a suscité la curiosité sans pour autant livrer tous ses secrets. Aujourd'hui, de nouvelles informations en provenance de Corée du Sud viennent préciser le calendrier et les ambitions du géant technologique.

Une commercialisation rapide mais limitée

Contre toute attente, l'attente ne devrait plus être très longue. La date du 5 décembre 2025 est désormais avancée pour une sortie officielle, potentiellement précédée d'un événement de lancement dédié.

Les ventes pourraient débuter immédiatement après. Cependant, ce smartphone serait géographiquement restreint, se limitant probablement à la Corée et à certains marchés asiatiques.

Le prix évoqué, environ 4,4 millions de wons coréens, placerait l'appareil juste sous la barre des 3000 dollars, le positionnant clairement sur le segment ultra-premium.

Quelles caractéristiques pour ce format inédit ?

Au-delà de la date, la fiche technique du Galaxy Z TriFold se dessine. L'appareil embarquerait un écran externe de 6,5 pouces et un immense écran interne de 10 pouces une fois totalement déplié.

L'un des points les plus impressionnants serait son épaisseur : seulement 4,2 mm en position ouverte, et environ 14 mm une fois replié. L'autonomie serait confiée à une batterie conséquente de 5600 mAh, une capacité bien supérieure à celle du Galaxy Z Fold 7 et ses 4400 mAh.

Une production prudente pour un pari audacieux

Malgré l'innovation affichée, Samsung semble jouer la carte de la prudence. Les volumes de production initiaux seraient très faibles, de l'ordre de 20 000 à 30 000 unités seulement.

Un chiffre qui, rapporté aux standards de la marque, est presque anecdotique. Cette stratégie suggère que le TriFold est pour l'instant un galop d'essai, une vitrine technologique dont le succès commercial n'est pas l'objectif premier.

Pour l'avenir, Samsung n'abandonne pas ses gammes phares et vise une croissance de 10 % pour les futurs Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8.