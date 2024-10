Le standard pour la mémoire vidéo GDDR7 a été finalisé par le JEDEC en mars dernier et cette nouvelle mémoire doit remplacer la GDDR6 et la GDDR6X (utilisée par Nvidia) présentes dans les cartes graphiques gaming actuelles.

Les prochaines générations de GPU gaming attendues dans quelques mois commenceront sans doute à utiliser la GDDR7 (au moins en haut de gamme) et elle permettra d'offrir des performances relevées.

Conçue pour dépasser les vitesses de la GDDR6 (16 Gbps) et de la GDDR6X (24 Gbps), elle exploite une nouvelle modulation du signal baptisée PAM3 permettant de transporter plus d'information par cycle d'horloge.

GDDR7, de 32 Gbps pour commencer à plus de 40 Gbps

Les premiers composants GDDR7 atteignent ainsi une vitesse de 32 Gbps et pourront se retrouver dans les GPU gaming Next Gen mais il sera possible d'aller bien au-delà.

Et justement, Samsung ne perd pas de temps avec l'annonce d'un nouveau module mémoire GDDR7 de 24 Gb (3 Go) pouvant atteindre 40 Gbps, et même 42,5 Gbps en fonction des optimisations du système informatique.

Le composant utilise une technique de gravure de 5ème génération sur le noeud 10 nm permettant d'augmenter la densité des cellules (stockant l'information) de 50% dans le même format que la génération précédente.

Le module de Samsung offre également une efficacité énergétique améliorée de 30% et Samsung indique que les fuites de courant sont mieux maîtrisées, renforçant la stabilité du composant lorsqu'il est soumis à de fortes charges de travail.

De GDDR7 à HBM3e, de nouvelles options pour l'IA

Avec un large bus mémoire, la nouvelle mémoire GDDR7 de Samsung pourra facilement dépasser 1 To/s de bande passante, voire se rapprocher ou dépasser les 2 To/s sur les plus grosses configurations mémoire (du genre 48 Go de GDDR7 sur des cartes Nvidia Titan pour stations de travail).

Samsung annonce que sa VRAM GDDR7 40 Gbps est en phase de validation et pourra être intégrée dans des systèmes IA provenant de grands fabricants de GPU à partir de l'an prochain.

Il faudra sans doute un peu de temps avant de trouver de la mémoire aussi rapide dans les GPU gaming mais les concepteurs d'accélérateurs IA en quête de mémoire à fort taux de transfert y trouveront sans doute leur compte aux côtés de la mémoire HBM3e, encore plus rapide mais plus onéreuse.