Champion des puces mémoire, le groupe Samsung entend se maintenir à la pointe des innovations techniques en matière de mémoire DRAM comme NAND, pour les CPU comme pour les GPU.

Pour les cartes graphiques, la nouvelle génération de mémoire dédiée GDDR7 est dans les starting-blocks et se prépare chez les grands fabricants de mémoire. Samsung dégaine donc le premier module GDDR7 du marché qui va pousser les performances de la mémoire vidéo un cran plus haut.

Là où la GDDR6 grimpe au maximum à 24 Gbps par broche (un premier module GDDR6 24 Gbps a été dévoilé l'an dernier mais doit encore être intégré dans des cartes graphiques), la GDDR7 de Samsung, d'une capacité de 16 Gigabit (2 Go) démarrera à 32 Gbps ce qui, avec un bus mémoire adéquat, va doper la bande passante des futures cartes graphiques.

Plus de performances, moins de consommation d'énergie

En l'occurrence, la GDDR7 de Samsung pourra générer une bande passante de 1,5 To/s, soit 1,4 fois plus que les 1,1 To/s maximum de la GDDR6. Comme vu précédemment, cela est rendu possible par une nouvelle modulation du signal PAM3 remplaçant le NRZ (Non Return to Zero) utilisé précédemment et qui permet de transporter 50% d'information en plus par cycle.

Cela offre également l'avantage de réduire la consommation d'énergie nécessaire, avec une efficacité améliorée de 20%. Elle pourra être complétée d'un fonctionnement en voltage abaissé pour un usage dans les PC portables.

Samsung annonce avoir également intégré un dispositif EMC (Epoxy Molding Compound) à forte conductivité thermique afin d'évacuer la chaleur plus facilement et de maintenir une stabilité de fonctionnement du module GDDR7 même lorsqu'il est fortement sollicité.

La GDDR7, pas pour tout de suite

Le groupe coréen ne donne pas encore d'indications sur la disponibilité de son module GDDR7. Les architectures de cartes graphiques ne sont de toute façon pas encore compatibles avec cette mémoire et il faudra vraisemblablement attendre les générations suivantes en 2024 et 2025 pour en entendre parler.

Cela devrait concerner Ada Lovelace Next chez Nvidia (pour des cartes graphiques GeForce RTX 6000 ?) mais pas avant deux ans et peut-être l'architecture post-RDNA 3 chez AMD.