Micron officialise la mémoire GDDR6X des cartes graphiques RTX 30

Les nouveaux GPU gaming RTX 30 sous architecture Ampere de Nvidia exploitent pour les modèles supérieurs de la gamme une nouvelle mémoire dédiée GDDR6X, au lieu de la GDDR6, pourtant pas très âgée.

Elle est le fruit d'une collaboration avec le fabricant de mémoires Micron qui en profite donc pour officialiser l'existence de la GDDR6X présente à bord de la RTX 3080 (10 Go) et de la RTX 3090 (24 Go) et qui contribue à assurer leurs performances supérieures.

Comme vu précédemment, cette nouvelle mémoire, en utilisant une modulation du signal dite PAM4 (4-level Pulse Amplitude Modulation), permet de doubler la quantité d'information transmise et d'atteindre une bande passante jusqu'à 1 To/s, avec une vitesse de 19 à 21 Gbps par broche (et même au-delà dans de futures évolutions), contre 14 à 16 Gbps pour la GDDR6.

Au-delà du gaming intensif, qui est la première application annoncée, la GDDR6X aura un intérêt pour les systèmes de calcul haute performance HPC, même si ces derniers optent plutôt en général pour de la mémoire HMB2 / HBM2e plus performante mais aussi plus chère.

Comparatif GDDR5 à GDDR6X

On peut imaginer le développement de systèmes HPC d'entrée de gamme utilisant de la GDDR6X pour en faire baisser les prix ou des systèmes d'appoint pour supercalculateurs.

La GDDR6X saura pareillement se montrer utile dans les stations de travail pour différents secteurs (médical, ingénierie, modélisation...) avec là encore les atouts d'une large bande passante pour absorber d'importantes quantités de données.

Enfin, les applications d'intelligence artificielle pourront tirer profit des caractéristiques de cette mémoire et de sa capacité à mobiliser de grands volumes d'information pour l'inférence et le deep learning.