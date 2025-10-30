Samsung officialise le lancement de son navigateur web sur PC. Samsung Internet n'est désormais plus une exclusivité mobile, même s'il est pour le moment question d'une version bêta disponible pour les utilisateurs aux États-Unis et en Corée du Sud. Une extension à d'autres pays est évoquée, sans calendrier précis toutefois.

Samsung Internet sur PC ne se limite pas aux ordinateurs portables de Samsung. Ce sont tous les PC équipés de Windows 11 et également de Windows 10 (version 1809 et plus) qui sont concernés.

Une synchronisation des données avec Samsung Pass

Pour la version PC de Samsung Internet, Samsung souligne en particulier la synchronisation. Les utilisateurs connectés à leur compte Samsung pourront synchroniser leurs données de navigation, telles que les marque-pages, l'historique et les informations de connexion via Samsung Pass.

Cette intégration de Samsung Pass suggère une disponibilité future plus large du gestionnaire de mots de passe de Samsung, au-delà des seuls Galaxy Books. Une fonction permettra aussi de reprendre la navigation exactement là où elle a été laissée en passant du mobile au PC, et inversement.

Galaxy AI au cœur de l'expérience

Samsung Internet pour PC intègre des possibilités en lien avec Galaxy AI. La fonctionnalité la plus mise en avant est Browsing Assist, un outil capable de générer des résumés instantanés de pages web et de les traduire.

Si cette approche IA est pour le moment plus discrète que celle de concurrents comme OpenAI avec ChatGPT Atlas, Samsung la décrit comme une étape vers un avenir d'IA ambiante et une assistance personnalisée.

" À l'avenir, les capacités de Samsung Internet redéfiniront la manière dont les utilisateurs interagissent avec le Web, passant d'un navigateur PC qui attend une saisie à une plateforme IA intégrée qui comprend les utilisateurs tout en protégeant les données personnelles à tous les niveaux ", déclare Won-Joon Choi, responsable Mobile eXperience (MX) chez Samsung.

L'héritage des protections sur mobile

Samsung insiste sur le fait que le navigateur PC s'appuie sur les technologies de confidentialité et de sécurité de Galaxy. Il intègre des fonctionnalités connues de la version mobile, notamment Smart anti-tracking pour bloquer les tentatives de pistage des trackers web tiers.

Le tableau de bord Privacy Dashboard permet aux utilisateurs de visualiser et de gérer les protections en temps réel.