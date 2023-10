Le géant coréen propose déjà des capteurs photo IsoCell de 200 mégapixels utilisés sur son Galaxy S23 Ultra mais aussi chez d'autres fabricants de smartphones.

La firme s'est concentrée sur l'augmentation du nombre de mégapixels dans ses capteurs quand le concurrent Sony s'est plutôt attaché à proposer des modules plus grands capables de capter plus de lumière, avec de meilleurs résultats en photo de nuit et basse luminosité comme des photos d'intérieur, mais restant sur des résolutions de 50 mégapixels quand Samsung est passé par 108 mégapixels puis 200 mégapixels.

Réunir grand capteur et forte résolution

Mais Samsung pourrait jouer désormais sur les deux tableaux. Le leaker Revegnus affirme que des modules proches de 1 pouce sont en préparation dans la gamme IsoCell avec des résolutions de plus de 400 mégapixels.

On trouverait ainsi un module IsoCell HW1 en 1/1,05 pouce de 432 mégapixels avec une taille de photosite de 0,56 µm et un autre module IsoCell HW2 en 1/1,07 pouce également de 432 mégapixels avec des photosites de 0,5 µm.

Samsung poursuivrait donc bien la course aux mégapixels dans les smartphones mais leur intégration dans ses smartphones reste plus floue. Comme pour les premiers capteurs 200 mégapixels, ce n'est pas forcément chez Samsung qu'on pourrait les trouver et des séries d'autres fabricants produites en plus petits volumes seraient privilégiées.

Pas forcément tout de suite chez Samsung

Il faudra donc peut-être un peu de temps avant de voir ce type de capteur débarquer dans un smartphone de référence Galaxy S et cette innovation pourrait d'abord s'inviter chez d'autres marques.

Ainsi, le même leaker affirme que le smartphone pliant Galaxy Z Fold6 de 2024 conservera les mêmes capteurs que ceux des Galaxy Z Fold4 et Fold5 et ce n'est qu'avec un Galaxy Z Fold7 que s'effectuerait le passage au capteur 200 mégapixels.