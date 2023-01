Le plus haut modèle de la future série de smartphones Galaxy S23 devrait troquer le capteur photo 108 mégapixels du Galaxy S22 Ultra pour un nouveau module de 200 mégapixels. Le Galaxy S23 Ultra offrira ainsi l'un des capteurs photo mobiles les plus puissants du moment.

Si Samsung a déjà dévoilé plusieurs modules photo de 200 mégapixels (Samsung Isocell HP1 et HP3) que l'on retrouve déjà dans plusieurs smartphones comme le Motorola Edge 30 Ultra, le groupe coréen s'est réservé une version spécifique qu'il présente ce jour, à quelques semaines de la présentation officielle des Galaxy S23.

200 mégapixels et du pixel binning pour le digérer

Le module Isocell HP2 intègre des photosites de 0,6 µm tout en conservant le format 1/1,3" utilisé avec les capteurs 108 mégapixels. Les photosites sont ainsi un peu plus grands que ceux du Isocell HP3 (0,56 µm), ce qui permettra de capter un peu plus de lumière et de réduire le bruit en basse luminosité, au détriment d'un l'encombrement légèrement plus important.

Le capteur 200 mégapixels utilise la technique de pixel binning Tetra Pixel qui permettra de fusionner de 4 à 16 pixels pour produire des photos de 50 mégapixels avec l'équivalent de photosites 1,2 µm ou des photos de 12,5 mégapixels comme si elles étaient prises avec un capteur doté de grands photosites de 2,4 µm, captant ainsi plus de lumière pour des clichés de qualité même en basse luminosité.

Le module sera également capable de filmer en 8K et Samsung fait en sorte que son capteur Isocell HP2 puisse capter un flux de 33 mégapixels, assurant du 30 images par seconde avec un large angle de vision et du pixel binning pour offrir un meilleur rendu en 50 MP / 1,2 µm.

Tout pour le rendu HDR

On retrouvera l'autofocus Super QPD utilisant les 200 millions de pixels du capteur pour détecter les changements de phase et repérer plus vite du mouvement dans l'image afin d'assurer une mise au point très rapide, même en environnement faiblement éclairé.

Le module Isocell HP2 saura également mieux gérer les surexpositions grâce à une technologie D-VTG (Dual Vertical Transfert Gate) et continuera d'assurer un rendu HDR avancé tout en profitant du Smart ISO Pro déjà annoncé précédemment.

Samsung annonce que le capteur Isocell HP2 de 200 mégapixels est déjà entré en phase de production de masse. Le groupe ne dit pas qui en profitera mais le Samsung Galaxy S23 Ultra est le candidat idéal pour ce nouveau module.