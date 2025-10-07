Samsung annonce une nouvelle référence en matière de capteur photo. À 200 mégapixels, il se distingue par une prouesse technique inédite, devenant le " premier capteur au monde à intégrer des pixels aussi petits que 0,5 µm ".

Si une telle miniaturisation peut théoriquement nuire à la qualité d'image, le géant sud-coréen assure avoir intégré un arsenal de technologies de pointe pour non seulement compenser ce handicap physique, mais aussi surpasser les performances des capteurs existants.

Samsung améliore la qualité avec des pixels plus petits

La principale préoccupation avec la réduction de la taille des pixels est la diminution de la capacité à capter la lumière, ce qui entraîne généralement des images plus bruitées, surtout en basse luminosité.

Pour contrer cet effet, Samsung a équipé l'ISOCELL HP5 de plusieurs technologies avancées. Le capteur photo exploite notamment le Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG) et le Front Deep Trench Isolation (FDTI) pour maximiser la capacité de chaque pixel à emmagasiner de la lumière.

S'ajoute à cela une innovation baptisée DTI Center Cut (DCC), qui selon Samsung, permet " une augmentation de 150 % du gain de conversion " et une réduction du bruit aléatoire pouvant atteindre 40 %.

Des améliorations pour l'utilisateur final

Au-delà des acronymes techniques, les bénéfices pour la photographie quotidienne sont multiples. L'ISOCELL HP5 intègre un système de microlentilles de haute précision (High-P) et une couche anti-reflets à haute transmittance (High-T) pour optimiser l'absorption de la lumière. Le résultat est une meilleure expression des couleurs et des images plus nettes, de jour comme de nuit.

Ce capteur offre également une grande flexibilité, avec un zoom numérique sans perte de qualité 2x lorsqu'il est utilisé comme caméra principale. Associé à un module téléobjectif 3x, il peut atteindre un zoom de 6x.

Le traitement d'image est également accéléré, avec la promesse de générer des clichés de 200 Mpx en moins de deux secondes grâce à l'IA.

Quels smartphones seront les premiers à intégrer l'ISOCELL HP5 ?

Il est peu probable que les prochains fleurons de Samsung soient les premiers à bénéficier de cette technologie. Des rapports mentionnent l'OPPO Find X9 Pro et le Realme GT8 Pro comme de potentiels candidats pour intégrer l'ISOCELL HP5.

Sa taille compacte de 1/1,56 pouce en fait une solution pour les constructeurs soucieux des contraintes d'espace, permettant d'offrir une haute résolution sans créer de protubérance excessive au dos de l'appareil.

Les utilisateurs de Samsung devront sans doute attendre le Galaxy S27 Ultra, en 2027, pour voir une telle technologie débarquer.