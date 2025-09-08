Le secret est de plus en plus difficile à garder dans l'industrie du smartphone. Alors que sa sortie n'est attendue qu'en début d'année 2026, la gamme Samsung Galaxy S26 fait déjà l'objet de fuites massives.

Des rendus basés sur des fichiers de conception (CAD) et des photos de "dummies" (modèles factices) permettent de se faire une idée très précise des choix esthétiques du géant coréen. Au programme : une nouvelle nomenclature, des raffinements pour le modèle Ultra, et une rupture stylistique pour le modèle Edge.

Comment le Galaxy S26 Ultra va-t-il évoluer ?

Pour le Galaxy S26 Ultra, Samsung semble jouer la carte de l'évolution en douceur. Le design général resterait très proche de celui du S25 Ultra, mais avec une différence notable : les coins seraient encore plus arrondis.

Ce changement, qui poursuit une tendance déjà amorcée, viserait à améliorer la prise en main et le confort d'un appareil aux dimensions toujours aussi généreuses. Fait plus surprenant, le S26 Ultra serait légèrement plus fin que son prédécesseur, ce qui soulève des interrogations sur une éventuelle augmentation de la capacité de la batterie, qui pourrait stagner à 5 000 mAh.

Le Galaxy S26 Edge osera-t-il un design radical ?

La véritable surprise viendrait du Galaxy S26 Edge, qui remplacerait le modèle "Plus". Son design marquerait une rupture nette : le téléphone serait incroyablement fin (5,5 mm d'épaisseur), mais arborerait un imposant bloc photo s'étendant sur toute la largeur de l'appareil.

Cette barre, qui contiendrait deux capteurs, n'est pas sans rappeler les fuites concernant le futur iPhone 17 d'Apple. Cette finesse record serait rendue possible par une nouvelle technologie de batterie, tout en permettant d'intégrer une capacité en hausse (4 200 mAh contre 3 900 mAh pour le S25 Edge).

Quelle est la nouvelle stratégie de Samsung pour sa gamme ?

Au-delà de l'esthétique, ces fuites confirment un changement de stratégie pour Samsung. La gamme serait désormais composée de trois modèles : Pro, Edge, et Ultra.

L'abandon du modèle "Plus", souvent le moins vendu, au profit d'un modèle "Edge" plus affirmé et au design différenciant, montre une volonté de clarifier l'offre. Par ailleurs, la série S26 intégrerait enfin un support complet de la norme Qi2, avec des aimants intégrés pour la recharge sans-fil, se mettant ainsi au niveau de ses concurrents directs.

Foire Aux Questions (FAQ)

La nouvelle gamme S26 abandonne-t-elle les modèles "classique" et "Plus" ?

Oui, selon les rumeurs les plus insistantes. La nouvelle nomenclature serait : Galaxy S26 Pro (en remplacement du modèle de base), Galaxy S26 Edge (en remplacement du modèle Plus), et Galaxy S26 Ultra qui resterait le fleuron de la gamme.

Le design du S26 Edge est-il une copie de l'iPhone ?

L'inspiration semble évidente, du moins si les fuites concernant l'iPhone 17 se confirment. Le bloc photo traversant est un élément de design très fort. Cependant, il est fréquent que les grandes marques s'inspirent mutuellement des tendances du marché.

Quand peut-on attendre la sortie officielle des Galaxy S26 ?

Si Samsung conserve son calendrier habituel, la série Galaxy S26 devrait être officiellement dévoilée lors d'un événement "Unpacked" en janvier ou février 2026.