Il va y avoir du nouveau concernant l'encombrement des composants mémoire RAM dans les ordinateurs, en particulier dans les ordinateurs portables. Samsung annonce la première mémoire de type LPCAMM (Low Power Compression Attached Memory Module) du marché qui va offrir de nombreux avantages par rapport à l'actuel format réduit SO-DIMM.

Elle combine les avantages d'une mémoire LPDDR (ici LPDDR5X) habituellement soudée à la carte mère et d'un format encore plus compact que le SO-DIMM qui est déjà un format rétréci par rapport aux barrettes mémoire DDR standard.

LPCAMM : la LPDDR5X devient amovible

La mémoire LPCAMM permet ainsi de disposer d'une mémoire LPDDR facilement détachable, occupant 60% d'encombrement en moins par rapport à de la SO-DIMM tout en offrant des performances améliorées de 50% et une efficacité énergétique optimisée de 70%.

Ses aspects amovibles et LPDDR pourraient même faire de la LPCAMM une option pour les ordinateurs et mêmes les serveurs en n'obligeant plus à changer toute la carte mère lorsqu'il s'agit de faire évoluer la configuration mémoire en LPDDR, réduisant les coûts de fonctionnement.

La mémoire LPCAMM de Samsung utilise de la LPDDR5X-6400 pouvant assurer un gros débit de 7,5 Gbps avec différentes quantités de mémoire possibles : 32, 64 ou 128 Go.

Un nouveau standard pour la mémoire des PC

Elle repose sur un nouveau type de mémoire CAMM (Low Power Compression Attached Memory Module) développé par le groupe DELL en 2022 et repris par le JEDEC pour en faire un standard utilisable pour les mémoires DDR5 et DDR6.

Ce nouveau standard a comme la DDR5 l'avantage de disposer de son propre module de gestion d'énergie PMIC. La LPCAMM de Samsung a été validée sur des systèmes Intel et sera lancée en 2024.

Il reste à voir si elle le sera pour d'autres fabricants et elle ne devrait a priori pas être déclinée pour des mémoire DDR4. En revanche, elle sera sans doute plus largement utilisée utilisée pour la future DDR6.