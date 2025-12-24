À quelques semaines de l'ouverture du CES de Las Vegas, Samsung a levé le voile sur une offensive majeure dans le secteur du jeu vidéo avec l'annonce de cinq nouveaux moniteurs de sa célèbre gamme Odyssey. Le fabricant, qui domine déjà le marché des écrans à haute fréquence de rafraîchissement, entend bien consolider sa position pour la septième année consécutive. L'objectif est clair : proposer des expériences visuelles encore inconcevables il y a peu, en combinant des résolutions record, des fréquences extrêmes et des technologies d'immersion avancées.

Comment la 3D sans lunettes fait-elle son grand retour en 6K ?

Le porte-étendard de cette nouvelle génération est sans conteste l'Odyssey 3D G90XH. Ce modèle de 32 pouces est tout simplement le premier moniteur gaming 6K (6144 x 3456 pixels) au monde à intégrer une technologie de 3D sans lunettes. Plutôt que de rester une simple curiosité, Samsung persiste et signe dans cette voie en perfectionnant sa technologie LFD (Light Field Display). Celle-ci s'appuie sur une lentille lenticulaire et une caméra dédiée.

Le système effectue un suivi du regard en temps réel (eye tracking) pour ajuster dynamiquement la profondeur et la perspective de l'image en fonction de la position de l'utilisateur. Pour garantir la pertinence de cette technologie, Samsung a noué des partenariats avec des studios pour optimiser des titres comme The First Berserker: Khazan, Lies of P: Overture et Stellar Blade, promettant une perception des distances et une séparation des objets bien supérieures au jeu 2D standard.

Quelle est la promesse d'un écran à 1040 Hz pour les joueurs ?

L'autre innovation marquante est incarnée par l'Odyssey G6 G60H, un moniteur de 27 pouces QHD (2560 x 1440) clairement orienté vers l'e-sport. Si sa fréquence de rafraîchissement native de 600 Hz est déjà impressionnante, il repousse toutes les limites connues en atteignant le seuil incroyable de 1040 Hz dans un mode spécifique. Cette prouesse est rendue possible grâce à une fonction baptisée « Dual Mode ».

Le Dual Mode permet de basculer la résolution en HD pour libérer la puissance nécessaire à une telle cadence d'images. L'idée est d'offrir aux joueurs compétitifs un choix radical : la netteté du QHD pour la plupart des usages, ou une fluidité extrême et une netteté de mouvement sensationnelle pour les jeux où chaque milliseconde compte. Pour garantir une expérience sans faille, l'écran est compatible avec les technologies AMD FreeSync Premium Pro et NVIDIA G-Sync.

Que propose la série G8 pour compléter cette nouvelle gamme ?

Pour diversifier son offre, Samsung étoffe également la série Odyssey G8 avec trois nouvelles références pensées pour les joueurs exigeants et les créateurs de contenu. On retrouve d'abord le G80HS, un modèle de 32 pouces qui reprend la dalle IPS en haute résolution 6K, avec une fréquence de 165 Hz. Un second modèle, le G80HF, propose sur 27 pouces une définition 5K (5120 x 2880) à 180 Hz, se positionnant comme un excellent compromis entre finesse d'affichage et réactivité.

Enfin, la gamme accueille l'Odyssey OLED G8 (G80SH), une version de 32 pouces équipée d'une dalle QD-OLED en 4K à 240 Hz. Ce modèle mise sur des contrastes infinis et des noirs parfaits, avec une certification VESA DisplayHDR True Black 500 et un traitement antireflet efficace. Ces nouveaux moniteurs disposent tous d'une connectique moderne, incluant HDMI 2.1 et DisplayPort 2.1, mais leurs prix et dates de disponibilité n'ont pas encore été communiqués.