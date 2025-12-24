Le duel des titans s'apprête à changer de dimension. Alors qu'Apple peaufine son premier smartphone pliable, le leader du marché ne reste pas les bras croisés. Selon des sources coréennes, une contre-offensive majeure se prépare avec un appareil au format inédit, surnommé le "Wide Fold". Samsung a ainsi pour ambition de couper l'herbe sous le pied de Cupertino en s'alignant sur un standard que la firme à la pomme pourrait imposer.

Quel est ce nouveau format "passeport" ?

Le Wide Fold marque une rupture nette avec la lignée des Galaxy Z Fold. Fini le format "télécommande" souvent critiqué pour son étroitesse. Ici, Samsung opte pour une approche plus large, qualifiée de format "passeport". L'appareil embarquerait un écran externe de 5,4 pouces et une dalle interne de 7,6 pouces une fois déplié.

Cette nouvelle philosophie se traduit par un ratio 4:3, beaucoup plus proche d'un petit carnet ou d'une tablette compacte. Le but est d'améliorer radicalement le confort de lecture, la navigation web et la prise en main à deux mains, des points faibles du format vertical traditionnel.

Pourquoi Samsung copie-t-il l'iPhone avant même sa sortie ?

La coïncidence est trop grosse pour être ignorée. Les dimensions supposées du Wide Fold sont quasiment un copier-coller des rumeurs les plus persistantes concernant l'iPhone Fold. On parle d'un écran externe de 5,3 pouces et interne de 7,7 pouces pour Apple. C'est un virage stratégique majeur : le pionnier ne cherche plus à imposer sa vision, mais anticipe et s'aligne sur ce que son principal concurrent s'apprête à faire.

Il s'agit d'une guerre préventive. En sortant ce modèle dès 2026, Samsung occuperait le terrain avant même l'arrivée d'Apple, prévue pour début 2027. C'est aussi une réponse à la concurrence chinoise (Honor, Huawei) qui a déjà prouvé sa capacité à produire des appareils pliants plus larges et plus fins.

Quels sont les avantages et inconvénients de ce format ?

Sur le papier, un écran 4:3 déplié est un rêve pour la productivité. C'est le ratio d'un iPad, idéal pour lire, naviguer sur internet ou travailler sur des documents. Vous avez un véritable carnet numérique entre les mains, offrant un confort absolu pour toutes les tâches qui ne sont pas liées à la vidéo.

Car c'est là que le bât blesse. La quasi-totalité des contenus vidéo, que ce soit sur Netflix ou YouTube, est tournée en format 16:9 ou 21:9. Sur un écran presque carré, le résultat est mathématique : d'énormes bandes noires apparaissent en haut et en bas de l'image. C'est un compromis physique inévitable avec ce type de smartphone pliant, un défaut déjà présent sur le Pixel Fold ou le OnePlus Open.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Wide Fold remplacera-t-il le Galaxy Z Fold ?

Non, ce nouveau modèle n'a pas vocation à remplacer le format vertical existant. Il viendrait plutôt élargir la gamme Z de Samsung, qui proposerait alors trois appareils distincts : le Z Flip (clapet), le Z Fold (vertical) et le Wide Fold (large). Cela donnerait à la marque l'offre la plus complète du marché.

Quelle est la date de sortie prévue pour le Wide Fold ?

Le lancement serait programmé pour l'automne 2026. Ce calendrier semble stratégiquement choisi pour devancer de quelques mois la sortie supposée de l'iPhone Fold, désormais attendue pour le début de l'année 2027.

Quelle innovation technique majeure accompagnera ce modèle ?

Le rapport d'ETNews mentionne que le Wide Fold pourrait bénéficier d'une recharge sans fil de 25W. Il s'agirait de la vitesse de charge sans fil la plus élevée jamais proposée par Samsung sur un de ses appareils, une technologie qui devrait d'abord être introduite sur le Galaxy S26 Ultra.