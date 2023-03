Le groupe Samsung est le leader mondial de la production de composants mémoire mais il souhaiterait aussi devenir le maître de la production de puces en gravure fine. Ses efforts pour devancer le fondeur taiwanais TSMC, actuel leader, n'ont pas encore payé mais la firme coréenne peut encore jouer de sa puissance économique pour prendre les devants.

Samsung Electronics a annoncé vouloir investir l'équivalent de 230 milliards de dollars sur les 20 prochaines années pour construire le plus grand site dédié aux composants électroniques au monde.

La firme est à la pointe en matière de finesse de gravure mais peine à recruter des clients du fait de problèmes de rendements de production liés à l'utilisation de la nouvelle technologie de transistors GAAFET (optimisée en MBCFET chez Samsung).

De son côté, TSMC est resté sur du FinFET pour sa technique de gravure en 3 nm et ne passera au GAA que pour le 2 nm. Cela lui permet d'offrir de bien meilleurs rendements en 3 nm tout en profitant du soutien de très gros clients comme Apple.

Un site géant dédié aux composants électroniques

Le projet vise à l'établissement d'un méga cluster en Corée du Sud d'ici 2042 qui comptera pas moins de 5 sites de production et tout l'écosystème de sous-traitants autour dans la province de Gyeonggi.

Les usines épauleront des sites existants pour produire aussi bien des composants mémoire que des puces en gravure fine pouvant servir pour la 5G / 6G, l'intelligence artificielle ou la voiture connectée et autonome.

Ce projet géant entre dans le cadre des initiatives stratégiques du gouvernement coréen qui porte également sur le développement de batteries électriques, de véhicules électriques ou encore sur la robotique, les affichages et la biotechnologie.

Relocaliser, redynamiser

L'Associated Press note que le mega cluster de Samsung répond à des impératifs de relocalisation de la production des puces dans le contexte de tensions géopolitiques grandissantes.

La Corée du Sud veut maintenir son prestique en tant que nation de haute technologie et se redonner de l'élan après le tassement de la croissance induit une demande affaiblie du public et des entreprises mais aussi par le conflit en Ukraine et la montée de l'inflation.