C'est en 2023 que les premières puces gravées en 3 nm vont faire leur apparition dans les appareils électroniques grand public. Si Samsung a déjà démarré sa production depuis l'été 2022 (mais avec de faibles rendements), le leader des semiconducteurs TSMC s'est officiellement lancé dans la production de masse en décembre dernier.

Logiquement, son plus gros client Apple sera le premier à en profiter pour ses puces de nouvelle génération, Apple A17 Bionic pour le futur iPhone 15 Pro et Apple M3 pour la prochaine génération de processeurs pour MacBook.

Selon le journal Digitimes, Apple aurait déjà préempté la totalité des capacités de production en 3 nm de TSMC du moment pour ses produits électroniques afin de profiter des gains de performance et de baisse de consommation d'énergie apportés par le nouveau noeud de gravure.

Apple prioritaire chez TSMC

Apple a régulièrement eu un temps d'avance (quelques mois) en matière de gravure sur les concepteurs de puces chez Android (Qualcomm et MediaTek, principalement) et cela devrait encore se manifester avec le passage au 3 nm.

Le développement de cette gravure plus fine a pris un peu plus de temps que prévu, imposant un décalage des calendriers et le recours à la gravure en 4 nm plusieurs années de suite.

Rendu supposé de l'iPhone 15 Pro (credit : 9to5Mac)

Apple doit lancer sa gamme de smartphones iPhone 15 durant l'automne et les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max profiteront d'une puce Apple A17 Bionic gravée en 3 nm tandis que les modèles standard conserveront l'Apple A16 gravé en 4 nm des iPhone 14 Pro.

Un programme chargé pour les iPhone et les MacBook

Il est également question de l'arrivée d'un nouveau MacBook Air doté d'une puce Apple M3 gravée en 3 nm durant le second semestre 2023. La firme de Cupertino avait présenté la puce M2 durant l'événement WWDC l'an dernier en juin.

Ensuite devraient suivre des MacBook Pro 14 et 16 pouces avec des puces optimisées M3 Pro et M3 Max en 2024, si le cycle actuel se maintient. La récupération par Apple des capacités de production va sans doute compliquer l'accès à la technologie pour les autres acteurs mais des évolutions techniques, comme le N3E, devraient arriver d'ici quelques mois et ouvrir des fenêtres d'opportunités.