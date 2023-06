Le groupe Samsung est leader mondial du marché des smartphones depuis de nombreuses années mais le contexte est loin d'être facile. La baisse de la demande et la pression de la concurrence obligent à garder un profil de prudence alors même qu'une certaine fatigue émerge dans le secteur en peinant à se renouveler.

Les nouveautés se font par petites touches et les modèles tendent à se ressembler, d'autant plus que les nouveaux modèles continuent d'affluer régulièrement. Quelques îlots de fraîcheur ont émergé avec les smartphones pliants, renouvelant les designs et (un peu) les usages, mais cette nouvelle catégorie se négocie encore à des tarifs élevés.

Samsung cale en milieu de gamme

Dans ce contexte, le géant coréen serait un peu à la peine et aurait plus de mal à écouler ses smartphones. Les baisses seraient conséquentes sur le premier semestre 2023 avec des volumes de 60 millions d'unités au premier trimestre et 55 millions au deuxième trimestre, contre respectivement 74 millions et 61,5 millions un an auparavant.

Samsung Galaxy A54

Le volume sur le premier semestre se rapproche des 116 millions d'unités et la prévision sur l'ensemble de l'année pourrait se limiter à une fourchette de 230 à 240 millions de smartphones écoulés, contre près de 260 millions en 2022.

Ce ne sont pas tant les modèles haut de gamme qui pèchent que le milieu et l'entrée de gamme, constituant le gros des ventes. Les analystes suggèrent ainsi que la série Galaxy A de milieu de gamme peine à accrocher le public dans une tendance qui voit le haut de gamme repartir de l'avant, entre les Galaxy S23 qui s'en sont assez bien sortis et les smartphones pliants Galaxy Z Fold et Z Flip.

Les Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 en avance

Samsung attend d'ailleurs beaucoup une nouvelle fois du lancement des smartphones Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 qu'il va présenter dès le mois de juillet cette année, et à Séoul, en Corée du Sud, son marché national.

Il ne s'agit pas là d'espérer faire beaucoup de volume (ne serait-ce que pour des raisons techniques de production des affichages souples) mais c'est plutôt une question d'image et de prestige.

Les analystes suggèrent d'ailleurs que le Galaxy Z Fold4 aurait fait moins bien cette année que le Galaxy Z Fold3 précédent qui lui ressemblait beaucoup. Le début d'une lassitude ou un simple écart ?