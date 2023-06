Le géant Samsung est l'un des pionniers du segment des smartphones dotés d'écrans pliables et l'un de ses principaux pourvoyeurs avec les gammes Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip améliorées au fil des ans.

Le groupe a l'habitude d'annoncer ses nouveautés durant le mois d'août, permettant une commercialisation quand la concurrence en est encore à présenter ses propres produits pour le second semestre de l'année.

Mais il devrait faire une exception cette année en avançant légèrement la date de présentation au mois de juillet. Et la firme a déjà confirmé la tenue d'un événement Galaxy Unpacked qui va changer de lieu cette année.

Changement de lieu symbolique

Habituellement, Samsung tient des conférences de presse aux Etats-Unis ou en Europe pour présenter ses nouveaux smartphones mais, cette fois, c'est directement chez lui, en Corée du Sud, qu'aura lieu le prochain événement Galaxy Unpacked.

Le fabricant lâche déjà l'information en diffusant un communiqué (apparemment trop en avance) d'un show au COEX Center, à Séoul, capitale de la Corée du Sud, dans le quartier huppé de Gangnam, en présence de TM Roh, responsable de l'expérience mobile (MX) chez Samsung Electronics.

La firme ne dévoile pas ce qu'elle présentera sinon qu'il s'agira de technologies de rupture. Le choix de Séoul pour la présentation veut aussi souligner la capacité d'innovation qui s'y joue.

Les Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 en vedette

La plus grosse annonce concernera sans doute la présentation des smartphones Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 qui seront donc sans doute commercialisés un peu plus tôt cette année.

Ils poursuivront l'effort de Samsung sur les smartphones pliants avec toujours deux formats et en particulier un smartphone à clapet qui devrait gagner un écran externe plus imposant pour étendre les usages lors que le smartphone est refermé.

Cette nouveauté devrait d'ailleurs se retrouver dans les smartphones à clapet des différents fabricants cette année. Motorola en a déjà fait la démonstration avec son Motorola RAZR 40 Ultra dévoilé début juin.

D'autre annonces devraient être faites, notamment concernant une nouvelle montre connectée Galaxy Watch 6 qui se révèle de plus en plus au fil des fuites. Une série de tablettes haut de gamme Samsung Galaxy Tab S9 pourrait aussi faire une apparition.

Samsung ne dévoile pas encore la date précise de l'événement Galaxy Unpacked mais les rumeurs tendent vers une présentation de ses nouveautés le 26 juillet prochain.