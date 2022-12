Commençons avec l’écran TV Samsung The Frame qui profite d’une belle réduction sur Rueducommerce.

Ce dernier est doté d’une dalle QLED de 65" qui bénéficie d’un double rétroéclairage améliorant les contrastes pour un rendu plus réaliste. Il dispose également d’un taux de rafraichissement de 100 Hz. La télévision est propulsée par le processeur Quantum Processor 4 K qui offre une expérience TV 4K rapide et puissante.

Le téléviseur profite aussi de la technologie Multi View qui permet de regarder deux contenus simultanément. Nous notons la présence de quatre ports HDMI et de quatre ports USB. Pour finir, le système d’exploitation Tizen est installé sur l’écran.

Sur le site de Rueducommerce, la TV Samsung The Frame est au prix de 1299 € au lieu de 1879 € avec la livraison gratuite.





Passons à la souris Razer Basilisk V3 qui bénéficie de 41 % de réduction sur Amazon.

Elle est équipée d’un capteur optique avec une sensibilité de 26K DPI avec des switchs optiques qui offrent une vitesse et une fiabilité inégalées avec une durée de vie de 70 millions de clics.

Notons la présence de 11 boutons programmables sur la souris, dont une gâchette multifonction. Elle profite également d’un rétroéclairage avec 11 zones Razer Chroma RGB. Et enfin, son design est ergonomique avec un repose-pouce.

La souris gamer Razer Basilisk V3 est à 50 € au lieu de 85 € avec la livraison gratuite sur Amazon.





Finissons avec la tablette tactile Apple iPad Pro 11" 2 To qui bénéficie d’un prix réduit sur Amazon.

Elle est dotée d’une dalle Retina de 11" avec une définition de 2048 x 2732 px. l’écran affiche une luminosité de 600 nits et est accompagné des technologies True Tone et de ProMotion qui offrent un taux de rafraichissement adaptif. Elle profite du SoC Apple M1 accompagné de 2 To de mémoire et de 8 Go de RAM.

Pour la photo, la tablette intègre à l’arrière, un double capteur photo avec pour module principal un grand-angle de 12 MP et un ultra grand-angle de 10 MP. Nous notons la présence dans l’écran d'un capteur de 7 MP pour faire des selfies. Elle intègre aussi une batterie qui permet une autonomie maximale de 10 h. Elle a besoin d’environ 2h30 pour être rechargée totalement.

L’Apple iPad Pro 11" 2 To est actuellement au prix réduit de 1686 € au lieu de 2279 € sur Amazon avec la livraison gratuite.



