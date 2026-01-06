Sacré jeu de l'année 2025, Clair Obscur: Expedition 33 a propulsé le studio français Sandfall Interactive sur le devant de la scène internationale. Un succès critique et commercial inattendu, presque une anomalie dans une industrie souvent calibrée.

Cette consécration soulève une question majeure : quelle sera la suite ? Contre toute attente, l'équipe de développement a décidé d'ignorer la pression pour se concentrer sur une vision purement artistique, fidèle à ses origines.

Un succès surprise peut-il devenir un fardeau créatif ?

Le succès phénoménal du jeu, couronné notamment aux Game Awards, a généré une attente considérable. François Meurisse, directeur de l'exploitation, reconnaît ressentir une certaine pression, mais la minimise aussitôt. Pour le studio, l'essentiel n'est pas de répliquer une formule gagnante, mais de continuer à explorer ce qui passionne l'équipe. L'expérience accumulée durant cinq ans leur donne désormais une confiance et des bases plus solides pour leurs futures créations.

Cette philosophie est la clé de voûte de leur processus. Jennifer Svedberg-Yen, la scénariste principale, le confirme : la boussole créative du studio a toujours été son propre goût. L'objectif ? Faire confiance à leur intuition et à la vision qui les anime depuis le début. Ils refusent de voir leur création perdre son âme en essayant de plaire à tout le monde, un écueil fréquent dans les suites de grands succès.

Le prochain jeu sera-t-il une suite directe ?

Absolument pas, et c'est là toute la surprise. Le studio Sandfall Interactive n'a aucune intention de développer un "Expedition 34" ultra-marketé. Guillaume Broche, le directeur créatif, a été très clair : l'équipe ne veut être contrainte ni par une histoire, ni par un style artistique, ni même par un gameplay. Le prochain projet pourrait donc s'éloigner radicalement du JRPG au tour par tour qui a fait leur renommée.

L'avenir pourrait prendre la forme d'une série anthologique. Guillaume Broche a expliqué que "Clair Obscur" est le nom de la franchise, tandis que "Expedition 33" n'est qu'une des histoires qu'ils souhaitaient raconter. Cette approche, qui rappelle celle de sagas comme Final Fantasy, leur offrirait une liberté totale pour explorer de nouveaux univers, de nouvelles mécaniques et de nouvelles narratives sous une même bannière prestigieuse.

À quoi faut-il s'attendre et pour quand ?

La patience sera de mise. Le développement de Clair Obscur: Expedition 33 a nécessité six longues années de travail. En se basant sur ce cycle, il ne faut donc pas attendre le prochain titre du studio avant 2030 ou 2031 au plus tôt. L'équipe actuelle, considérée comme ayant la "taille idéale" pour un projet ambitieux, est déjà certainement au travail, mais sans précipitation.

En refusant de céder à la tentation du blockbuster facile, Sandfall Interactive choisit la voie de la sincérité. Le studio rappelle que le succès de son premier jeu vient aussi de ses limites : ne pas chercher à remplir artificiellement la durée de vie a été un choix payant. Cette décision de privilégier l'instinct artistique est un pari risqué, mais c'est peut-être la plus belle promesse faite aux joueurs : celle d'être surpris à nouveau.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le prochain jeu de Sandfall Interactive sera-t-il un RPG ?

C'est très incertain. Les déclarations du studio indiquent une volonté de ne pas être contraint par un genre spécifique. Le prochain projet pourrait donc être radicalement différent de Clair Obscur: Expedition 33 et explorer d'autres types de gameplay.

Une extension est-elle prévue pour Clair Obscur: Expedition 33 ?

Pour le moment, aucune extension majeure n'est annoncée. Le studio semble entièrement concentré sur son prochain grand jeu, même si la porte n'est pas définitivement fermée pour l'avenir.

Quelle est la date de sortie estimée pour le nouveau projet ?

Aucune date n'a été communiquée. Cependant, en se basant sur les six ans de développement nécessaires pour leur premier jeu, il est peu probable de voir leur nouvelle création sortir avant 2030.