Même si les progrès techniques sont réguliers, le temps de charge de la batterie des véhicules électriques peut être un frein à leur déploiement, notamment pour des usages professionnels, notamment dans le cadre de l'auto-partage.

Immobiliser les véhicules le temps de leur charge et gérer la disponibilité des bornes de charge à cet effet peut vite tourner au casse-tête. Le groupe Stellantis veut explorer une idée pour aller plus vite : remplacer les batteries plutôt que de les charger.

Le constructeur va mener une expérimentation en utilisant la technologie Modular Battery Swap de la firme Ample qui permet de changer la batterie électrique d'un véhicule en quelques minutes.

Stellantis teste le remplacement de batterie sur Fiat 500e

Le test se fera à Madrid l'an prochain avec une flotte de 100 Fiat 500e utilisées pour son service d'auto-partage Free2Move et il contribuera à évaluer la possibilité de lever un frein à l'utilisation de la voiture électrique : la crainte de tomber à court d'énergie et l'angoisse de la planification de la recharge.

La technologie d'Ample a l'avantage d'être compatible avec tout type de véhicule électrique tandis que les stations de remplacement peuvent être facilement installées dans des lieux publics, "en trois jours", comme l'affirme l'entreprise.

La station peut reconnaître un véhicule électrique en approche et la procédure de remplacement de batterie est pilotable depuis une application mobile avec l'installation d'une batterie chargée en moins de cinq minutes.

La batterie, composant interchangeable de façon transparente ?

Outre la simplicité apparente de fonctionnement, le système Modular Battery Swapping permet de réduire la "durée durant laquelle les véhicules électriques sont non utilisables" et peut contribuer à diminuer le coût initial des véhicules "tout en permettant au client de bénéficier en permanence de la technologie de batterie la plus récente, augmentant ainsi l'autonomie et la durée de vie du véhicule électrique".

La batterie de la voiture électrique ne serait donc plus un élément figé dans sa configuration mais pourrait être remplacé au gré de l'utilisation du véhicule et cette technologie pourrait être à terme également utilisée pour des véhicules particuliers.

La technologie est prometteuse mais elle doit encore passer l'épreuve du feu d'un usage en conditions réelles, au-delà des quelques stations expérimentales installées par Ample en Californie et de ces tests à portée limitée.