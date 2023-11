L'espace est de moins en moins un espace international pacifique et de plus en plus une zone potentielle d'affrontement. Les gouvernements qui ont le pouvoir pourraient être incités à neutraliser des satellites militaires ou de communications dans de futurs conflits, ou bien réaliser de l'espionnage des technologies et flux d'informations échangés dans l'orbite terrestre proche.

Plusieurs exemples de déplacements de satellites et de rapprochements suspects ont déjà été observés par le passé, suggérant que ces technologies sont déjà déployées et opérationnelles...et ce peut-être depuis plusieurs années déjà.

Un nouvel exemple est donné par la société LeoLabs qui suit les déplacements des satellites et détecte les écarts anormaux de trajectoire. En novembre 2022, le satellite russe d'observation terrestre Resurs-P3, considéré jusque-là comme inactif, s'est soudainement réveilé et a commencé à se déplacer.

Des satellites zombies se réveillent

Il s'est ainsi retrouvé à proximité de Cosmos-2562, un satellite militaire russe lancé fin 2022, qui semble disposer d'instruments d'observation optique haute résolution. Le point intéressant, note LeoLabs, est que Resurs-P3 était jusqu'à présent comme inopérant à la suite d'une défaillance après son lancement en 2016.

Il apparaît d'après les mouvements enregistrés qu'il s'agirait plutôt d'un satellite dormant, ou satellite zombie, attendant d'être réveillé. Et cela suggère qu'il pourrait y en avoir d'autres et qu'il peut être intéressant de garder un oeil sur ses satellites présumés inactifs.

Les manoeuvres d'approche et de proximité des satellites russes (crédit : LeoLabs)

LeoLabs utilise des techniques de machine learning pour détecter les mouvements suspects de satellites. Resurs-P3 semble ainsi être un peu plus qu'un simple satellite d'observation de la Terre et dispose de capacités de manoeuvres et de réorientation.

De son côté, Cosmos-2562 serait doté d'instruments d'imagerie haute résolution et d'écoute des communications. Sans pouvoir forcément les intercepter et les comprendre du fait des cryptages, le satellite pourrait analyser sur quelles bandes de fréquences ils sont transmis, ce qui pourrait se révéler utile pour appliquer un brouillage.

La guerre de l'espace déjà d'actualité ?

Pour l'entreprise de suivi des satellites, "les séries d'opérations observées et analysées par LeoLabs entre Resurs-P3 et Cosmos-2562 sont un indicateur utile de ce qu'un vaisseau adverse potentiel est capable de faire".

Il y a peu, une autre entreprise de suivi du mouvement des satellites avait observé un rapprochement d'un satellite russe Luch / Olymp K-2 à proximité de satellites de communication européens.

Sans représenter encore de menace directe, la vigilance est de mise en ces périodes de tensions entre l'Occident et la Russie et les armées disposant de capacités spatiales se penchent sans doute déjà sur des scénarios offensifs et défensifs impliquant des satellites.