L'avion de combat du futur a du plomb dans l'aile. Le SCAF (Système de combat aérien du futur), projet militaire franco-germano-espagnol à 100 milliards d'euros, est au bord de l'implosion. La guerre ouverte entre les deux industriels majeurs, Dassault et Airbus, vient de franchir un nouveau cap.

Guillaume Faury, le patron d'Airbus, a lâché une bombe : si Dassault n'est pas content, il est "libre de partir".

Pourquoi une telle tension entre Airbus et Dassault ?

Le cœur du problème est la gouvernance du "NGF" (New Generation Fighter), l'avion de combat piloté au centre du SCAF. Dassault Aviation, fort de son expérience avec le Rafale, a été désigné maître d'œuvre. Mais son PDG, Éric Trappier, s'agace de ne pas avoir les coudées franches. Il accuse Airbus (représentant les intérêts allemands et espagnols) d'entraver son leadership.





"Je n'accepterai pas que l'on soit à trois autour de la table pour décider de tout", a-t-il prévenu, menaçant même de développer un avion "tout seul".

Quelle a été la réponse d'Airbus ?

C'est une escalade. En marge des résultats financiers du groupe, Guillaume Faury (Airbus) a répliqué sèchement. "S'ils [Dassault Aviation] ne sont pas satisfaits... ils sont libres de décider de quitter le SCAF". Le message est clair : Airbus ne cédera pas sur le partage industriel.





Faury rappelle que le SCAF ne se résume pas à l'avion, mais inclut les drones, le cloud de combat et les moteurs, des piliers où Airbus est central. Il ne veut pas "réduire le système aux difficultés que nous rencontrons avec notre partenaire sur l'avion".

Quel est le risque pour le projet européen ?

Le risque est un effondrement pur et simple. Le projet SCAF, qui doit entrer en phase 2 début 2026 pour construire un démonstrateur d'ici 2029, est bloqué. Ce blocage industriel fait craindre un retard fatal.





Pendant que Paris et Berlin se déchirent, un projet concurrent, le GCAP (Royaume-Uni, Italie, Japon), avance. Le SCAF, symbole de l'autonomie stratégique européenne, pourrait se scinder en deux demi-programmes non crédibles.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le SCAF ?

Le SCAF (Système de combat aérien du futur) est un projet européen (France, Allemagne, Espagne) visant à développer un système de combat global pour 2040. Il inclut un avion de 6e génération (le NGF), des drones accompagnateurs ("remote carriers") et un "cloud de combat".

Qui est censé diriger la construction de l'avion ?

C'est le cœur du conflit. La France, via Dassault Aviation, a obtenu la maîtrise d'œuvre de l'avion (NGF). L'Allemagne, via Airbus, est partenaire principal. Mais Dassault estime qu'Airbus veut une co-direction qui n'était pas prévue, bloquant la gouvernance.

Y a-t-il un projet concurrent ?

Oui. Le Global Combat Air Programme (GCAP), mené par le Royaume-Uni (BAE Systems), l'Italie (Leonardo) et le Japon (Mitsubishi). Ce projet concurrent vise également un avion de 6e génération pour 2035 et avance rapidement.