L'éditeur Allemand SAP a officialisé la disponibilité mondiale de SAP Sovereign Cloud On-Site. L’éditeur déploie une architecture en trois options destinée aux gouvernements, secteurs régulés et grandes entreprises qui exigent un contrôle strict de leurs environnements numériques.

Une annonce qui marque une étape importante dans l'adoption d'un système de Cloud souverrain pour l'Europe et ses pays membres.

Que propose concrètement SAP avec ses trois modèles ?

Avec SAP Cloud Infrastructure, l’éditeur opère sa propre infrastructure, bâtie sur des technologies open source, dans ses datacenters européens afin que les données demeurent dans l’Union européenne.

Deuxième brique, SAP Sovereign Cloud On-Site : l’infrastructure est installée chez le client mais opérée par SAP, pour conserver des mises à jour continues, un durcissement homogène et une exploitation 24/7.

Enfin, Delos Cloud en Allemagne : filiale 100 % SAP, certifiée par le BSI, qui s’appuie sur la technologie Azure tout en gardant un pilotage opérationnel intégral (patchs, isolation réseau, gouvernance locale). Des références existent déjà, comme Hensoldt ou la Bundesagentur für Arbeit, qui testent la promesse d’un cloud sous contrôle européen.

À qui s’adresse cette offre et que recouvre la souveraineté ?

La promesse de souveraineté des données s’accompagne de trois autres dimensions — opérationnelle, technique et juridique — afin de couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur.

Concrètement il s'agit de combiner plusieurs facteurs critiques : des services opérés par des experts européens, une isolation stricte, une mise en conformité locale, et pour Delos Cloud, profiter de la certification du BSI .

SAP indique en outre recruter exclusivement des techniciens européens pour l’implémentation et l’exploitation.

L'éditeur détaille ainsi ses 4 arguments principaux:

Souveraineté des données : contrôle et propriété, données localisées dans des régions approuvées.

: contrôle et propriété, données localisées dans des régions approuvées. Souveraineté opérationnelle : exploitation assurée par des équipes locales SAP, traçabilité complète.

: exploitation assurée par des équipes locales SAP, traçabilité complète. Souveraineté technique : architectures cloisonnées, exécution des charges où c’est pertinent.

: architectures cloisonnées, exécution des charges où c’est pertinent. Souveraineté juridique : alignement sur les cadres régionaux, notamment secteur public.

Exemple d’usage : le groupe Toll exploite des capacités souveraines pour sa place de marché 4PL au service de la Défense australienne, combinant SAP S/4HANA Cloud, SAP Business Network et SAP Commerce Cloud.

La cible prioritaire de ces nouveaux services se situe dans les secteurs régulés et institutions publiques qui veulent moderniser sans perdre la main sur leurs données sensibles.

Quel est l’enjeu stratégique — et quelles limites ?

SAP avance un cap clair : plus de 20 milliards d’euros engagés sur la décennie pour l’infrastructure (y compris GPU), la R&D, les opérations et des équipes locales dédiées, avec des modèles tarifaires différenciés.

La dynamique d’innovation s’appuie aussi sur Joule, l’IA maison, déployée dans les suites SAP et interopérable avec Microsoft 365 Copilot pour préserver la productivité sans lâcher la bride du contrôle local.

Des voix rappellent toutefois que la souveraineté ne se résume ni au chiffrement ni à la localisation : elle est aussi juridique, opérationnelle et économique, et relève in fine de l’État. D’autres pointent la période de transition (maturité réelle des offres, prix), même si l’option On-Site — opérée par SAP, mais « chez soi » — séduit par sa clarté : savoir où sont les données et qui opère, tout en gardant le rythme du cloud.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle différence entre SAP Cloud Infrastructure, On-Site et Delos Cloud ?

SAP Cloud Infrastructure est hébergé dans des datacenters européens opérés par SAP pour garder les données dans l’UE. On-Site installe l’infrastructure chez le client, mais SAP en assure l’exploitation et les mises à jour. Delos Cloud est une filiale allemande 100 % SAP, certifiée BSI, qui utilise Azure sous gouvernance opérationnelle SAP.

Ces offres sont-elles compatibles avec les exigences publiques et sectorielles ?

Oui, elles ciblent précisément les organisations soumises à de fortes contraintes. La souveraineté couvre quatre dimensions (données, opérationnelle, technique, juridique) avec des équipes européennes, une isolation réseau et des cadres locaux. Delos Cloud est certifiée BSI ; d’autres alignements (C5, EUCS, SecNumCloud) restent des trajectoires possibles selon les pays.

Quel impact pour une DSI à court terme ?

Prévoir une trajectoire de migration, l’alignement des périmètres (applications, données, intégrations) et l’acceptation de modèles standardisés pour réduire la dette technique. À la clé : cycles d’innovation continus et contrôle renforcé. Les coûts varient selon le niveau de souveraineté choisi ; le bénéfice attendu est un meilleur arbitrage sécurité/rapidité.