L'architecture RISC-V connaît un regain d'intérêt depuis quelques années à la faveur des tensions économiques entre les Etats-Unis et la Chine. L'industrie chinoise veut y voir une alternative, à défaut de pouvoir accéder aux architectures processeurs dominantes x86 et ARM.

Côté occidental, il y a également un intérêt croissant pour RISC-V et sa philosophie open source face aux grands systèmes fermés. L'architecture pourrait être un moyen de gagner en souveraineté et en souplesse d'usage face à des environnements fermés et bardés de licences commerciales coûteuses, dont on voit que l'accès peut être barré du jour au lendemain en fonction des crispations géopolitiques.

Scaleway se met à RISC-V avec une approche artisanale

Dans tous les cas, l'architecture RISC-V a le vent en poupe et pourrait devenir une force non négligeable dans les années à venir. L'entreprise Scaleway, fondée par Xavier Niel (Iliad, Free), l'a bien compris et annonce une offre de serveurs RISC-V Elastic Metal RV1 (ou EM-RV1) accessible dès à présent en France.

Elle explique qu'il s'agit d'une première mondiale et "un acte concret et immédiat de Scaleway pour booster un écosystème où la souveraineté technologique au plus bas niveau est possible".

Fruits de "plusieurs mois de recherche et développement dans les laboratoires Scaleway de Paris", ou Scaleway Labs, ces serveurs RISC-V en cloud sont encore expérimentaux et proposés comme tels.

Scaleway indique qu'il a fallu à peu près tout inventer pour assurer leur intégration dans une architecture cloud, avec de nombreux défis à relever faute d'équipements et de logiciels adaptés, ce qui a nécessité de concevoir directement des équipements et des firmwares spécifiques, allant juqu'à l'impression 3D des boîtiers, témoins d'une "approche itérative et artisanale" dont il faudra tout de même tenir compte dans les usages.

Commencer à découvrir facilement l'univers RISC-V

Les serveurs EM-RV1 doivent permettre aux entreprises de découvrir les possibilités de cette architecture par ailleurs économe en énergie avec une accessibilité directe grâce au cloud et de commencer à développer des applications RISC-V.

Ils n'oublient pas d'intégrer un NPU (Neural Processing Unit) optimisant les charges de travail en machine learning / intelligence artificielle et ainsi d'étudier les capacités de l'architecture dans de grands domaines de l'IA comme la reconnaissance d'image ou la traduction automatique.

Les serveurs EM-RV1 de Scaleway reposent sur un SoC T-Head 1520 comprenant 4 coeurs CPU RV64GCV 1,85 GHz, un GPU compatible OpenCL, OpenGL; Vulkan et Android NN, un VPU H.265 / H.264 / VP9 et un NPU de 4 TOPS en INT8.

Le SoC est associé à 16 Go de RAM LPDDR4 et 128 Go de stockage eMMC et à une carte réseau Ethernet 100 Mb/s. Il peut fonctionner avec des plates-formes Debian, Ubuntu et Alpine.

Scaleway propose un accès à l'heure (0,042 €) ou bien au mois au prix de 15,99 € HT. L'offre est à découvrir sur le site officiel de Scaleway.