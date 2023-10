Fin septembre, le groupe Iliad a affiché son ambition de devenir un leader européen en matière d'intelligence artificielle en investissant 200 millions d'euros dans des infrastructures et dans le développement des connaissances grâce à la constitution d'un centre d'excellence doté d'experts reconnus et au lancement d'une conférence annuelle dédiée à l'IA.

Cela passe par la mise en service d'un supercalculateur reposant sur le système Nvidia DGX SuperPOD dont la capacité de traitement sera proposée aux entreprises avec le soutien des solutions cloud de Scaleway, filiale d'Iliad.

Nabu et Jeroboam, les meilleurs amis de l'IA

Ce premier supercalculateur, baptisé Nabuchodonosor, ou Nabu pour les intimes, est dès à présent disponible pour les besoins des entreprises. Il combine 127 systèmes Nvidia DGX H100 combinant 1016 GPU Nvidia H100 Tensor Core associés aux technologies d'interconnexion Nvidia NVLink, de mise en réseau Nvidia Quantum-2 InfiniBand et au logiciel Nvidia AI Enterprise.

Nabu est installé dans le datacenter n°5 (DC5) d'Iliad en région parisienne qui se veut l'un des datacenters les plus efficients d'Europe en consommant jusqu'à 40% d'électricité en moins et jusqu'à 10 fois moins d'eau que les installations traditionnelles.

A côté de ce géant, Scaleway annonce la mise en service de Jeroboam, une version plus légère ramenée à 16 GPU Nvidia H100 et qui viendra compléter l'offre IA.

Une conférence annuelle européenne pour discuter de l'IA

Avec Nabu et Jeroboam, Iliad et Scaleway peuvent proposer une offre étendue d'accès aux supercalculateurs IA et d'instances GPU pour les entreprises cherchant de la puissance de calcul pour leurs projets.

Les deux systèmes permettent également d'assurer une forme de souveraineté européenne avec un fonctionnement et des données restant en Europe.

Scaleway propose également des solutions de stockage adaptées aux charges IA et des solutions SLURM (Simple Linux Utility for Resource Management) et Kubernetes de gestion des ressources, le tout appuyé par son écosystème Cloud.

Et pour porter la bonne parole de l'IA, Scaleway organisera une première conférence annuelle sur l'intelligence artificielle le 17 novembre avec une dimension européenne et une implantation à Station F, le campus de gestation de startups d'Iliad.

Elle couvrira divers aspects de l'IA et les dernières grandes tendances sur les modèles de langage (le ressort derrière les intelligences artificielles génératives), le machine learning ou encore le computer vision.