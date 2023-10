Aujourd'hui, nous allons vous présenter le dernier scanner 3D de chez Creality : le Ferret Pro.

Ce nouveau scanner est léger et pèse seulement 105 g pour des dimensions de 120 x 30 x 26 mm, vous pouvez donc l'emmener partout avec vous sans problème. Il peut également être utilisé en extérieur sans que vous ne soyez gêné par la lumière du soleil et sans que cela n'altère ses performances.

Sa technologie anti-secousses assure la stabilité et garantit un scan toujours réussi.

Plus besoin de spray matifiant, vous avez une image déjà nette pour scanner des pièces automobiles, pneus ou autres objets en métal.

Il utilise le réseau très haut débit WiFi 6, 3 fois plus rapide que le WiFi5, et fournit la bande de transmission nécessaire pour un scan de haute précision.

Le scanner offre des modèles 3D très détaillés avec leurs couleurs originales et grâce au face mapping (comprenez "carte du visage"), tous les détails d'un visage peuvent être retranscrits de façon très précise.

Son affichage de couleurs de jusqu'à 24-bit et sa précision dimensionnelle de 0,1 mm permettent de capturer encore plus de détails et de créer des scans très fidèles. Vous pouvez modéliser aisément en un clic ce que vous voulez, et ce, sans connaissances spécifiques.

Il est compatible avec Android, Windows 10 et 11 (64-bit) et Mac OS.

Le scanner 3D Ferret Pro est en ce moment au prix de 419 € jusqu'au 15 novembre grâce aux 50 € offerts sur le site de Creality (coupon à activer). Il est pour l'instant en pré-commande et sera livré d'Allemagne très prochainement, annoncé pour "la mi-octobre". La livraison est gratuite.



