Geekbuying met à l'honneur les stations de stockage d'énergie et notamment celles de la marque FOSSiBOT, avec de très intéressantes promotions. Découvrons-les !

Pour commencer, découvrons la station d'énergie FOSSiBOT F3600 qui dispose de cellules au lithium LiFePO4 pour une capacité de 3840 Wh et une puissance de sortie de 3600 W maximum. Elle peut être rechargée par une prise secteur, un panneau solaire (jusqu'à 2000 W, en option) ou encore sur la prise allume-cigare de votre voiture.

Geekbuying propose la station d'énergie FOSSiBOT F3600 au prix réduit de 1599 € avec le code NNNFRDEF3600. La livraison est gratuite en 3 à 10 jours depuis l'Europe.





Poursuivons avec la station d'énergie FOSSiBOT F2400 et sa batterie d'une capacité de 640 Ah pour une puissance de sortie de jusqu'à 2400 W. Le chargement se fait comme pour le modèle précédent (secteur, allume-cigare ou panneau solaire).

Geekbuying propose la station d'énergie portable FOSSiBOT F2400 au petit prix de 899 € avec le code de réduction NNNFRFF, avec toujours la livraison gratuite sous 3 à 10 jours depuis l'Europe.



Terminons enfin par la station d'énergie FOSSiBOT F800 avec sa batterie de 512 Wh pour une puissance de jusqu'à 800 W. Là aussi vous pourrez la recharger de différentes façons (prise secteur, allume-cigare voiture ou via panneau solaire).

Geekbuying propose la station d'énergie portable FOSSiBOT F800 en deux coloris au prix réduit de 289,99 € avec le code de réduction NNNFRFF8. La livraison se fait gratuitement depuis l'Europe en 3 à 10 jours.

A noter que cette dernière est proposée également en bundle avec un panneau solaire pliable FOSSiBOT SP200.

Il s'agit d'un panneau solaire 18 V 200 W, léger et facile à transporter avec sa protection portable, d'autant plus qu'il est pliable. Il possède également une béquille pour faciliter son installation.

Le SP200 permet un rendement de conversion élevé de 23,4 %, de quoi recharger efficacement et rapidement votre station d'énergie, et gratuitement ! Etanche IP67 et durable avec son revêtement EFTE, il dispose également d'un classique connecteur MC4, pour une compatibilité avec la plupart des appareils du marché.

Vous trouverez la station d'énergie portable FOSSiBOT F800 + un module SP200 à seulement 519 € avec le code NNNFRFF8F, avec la livraison gratuite depuis l'Europe sous 3 à 10 jours.



