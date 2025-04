Voici tout d'abord une petite présentation du Creality Raptor.

Le scanner combine une source de lumière laser bleue et une lumière proche infrarouge (NIR), lui permettant de scanner des objets de toutes tailles, du plus petit (5 x 5 x 5 mm) jusqu’à des volumes très importants (2000 x 2000 x 2000 mm). Il utilise sept lignes parallèles de laser bleu, chacune offrant une précision pouvant atteindre 0,1 mm, pour capturer des contours nets et des détails d’une grande finesse.

En mode proche infrarouge, le scanner atteint une vitesse de numérisation de 20 images par seconde, tandis que l’utilisation de la lumière bleue pousse cette vitesse jusqu’à 60 images par seconde.

Grâce à un algorithme avancé de cartographie faciale, il est capable de reproduire avec une grande précision les moindres détails, permettant par exemple de réaliser un scan complet du corps humain en seulement deux minutes.

Le CR-Scan Raptor peut également capturer des objets sombres ou métalliques, comme des pièces automobiles ou des pneus, sans nécessiter de spray, tout en garantissant une qualité d’acquisition fiable et précise.

Équipé de 12 lumières LED circulaires, il améliore la luminosité ambiante et la fidélité des couleurs, assurant des résultats précis même dans des environnements peu éclairés et offrant une excellente restitution colorimétrique.

Retrouvez le scanner 3D Creality Raptor à 899 € grâce au code NNNFRCR3DS sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis la Pologne.

Pour rappel, le prix officiel du Raptor s'élève à 1 318,80 €.



Voici les autres modèles de scanners 3D Creality en réduction en ce moment sur Geekbuying :

Creality Ferret Pro à 289 € avec le code NNNFRCRS3D (prix officiel 481 €) (numérisation 30 ips, précision 0,1 mm, WiFi 6, numérisation couleur 24 bits, fonction de suivi anti-tremblement, algorithme de cartographie des visages, distance de travail de 150 à 700 mm...)





(numérisation 30 ips, précision 0,1 mm, WiFi 6, numérisation couleur 24 bits, fonction de suivi anti-tremblement, algorithme de cartographie des visages, distance de travail de 150 à 700 mm...) Creality Otter à 639 € avec le code NNNFRSAOT (prix officiel 970 €) (numérisation 20 ips, 8 lumières infrarouges, précision 0,02 mm, vision stéréo 4 lentilles, numérisation couleur 24 bits, numérisation en extérieur, numérisation des marqueurs, fonction anti-tremblement...)





(numérisation 20 ips, 8 lumières infrarouges, précision 0,02 mm, vision stéréo 4 lentilles, numérisation couleur 24 bits, numérisation en extérieur, numérisation des marqueurs, fonction anti-tremblement...) Creality Raptor Pro à 1 499 € avec le code NNNBMPP (prix officiel 1 899 €) (numérisation 60 ips, laser bleu NIR 22+7, objets entre 5 et 4 000 mm, numérisation couleur 24 bits, précision 0,02 mm, fonction anti-tremblement...)

