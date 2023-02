Le précédent record en la matière ne datait que de 2020 et coïncidait avec le premier confinement. Avec 31 jours sans vraie pluie au-dessus de la France, il vient d'être battu et pourrait se prolonger ces prochains jours du fait d'une météo très stable.

Selon Météo France, l'Hexagone n'a donc pas connu de vraie pluie depuis le 21 janvier et toutes les régions sont concernées, ce qui annonce des temps compliqués plus tard.

Car la période automne / hiver est censée être celle d'une recharge en eau des sols, des cours d'eau et des nappes phréatiques avant les beaux jours du printemps et les chaleurs de l'été.

Cet anticyclone un peu trop bien installé

Or, un anticyclone bien installé au-dessus du pays fait barrage aux dépressions et empêche la pluie de tomber, ou alors en très faible quantité, laissant les sols s'assécher.

Même si des pluies sur les mois d'avril et mai ne sont pas exclure et peuvent en partie corriger les déficits (au moins de surface mais pas pour les nappes phréatiques qui auraient besoin de pluies très abondantes), la sécheresse risque d'être un véritable problème ces prochains mois et touche dès à présent sévèrement certaines régions.

De faibles pluies sont attendues mercredi et jeudi mais cela ne suffira peut-être pas à interrompre le cycle actuel, d'autant plus que la situation anticyclonique est partie pour durer encore plusieurs jours, si ce n'est plusieurs semaines.

Et à partir d'avril, les végétaux vont récupérer une bonne partie des eaux pluviales pour leur croissance et celle de leurs bourgeons, autant de ressources qui n'iront pas jusqu'aux nappes phréatiques, ce qui va compliquer encore le manque d'eau en milieu d'année, préviennent déjà les scientifiques.

Le changement climatique à l'oeuvre ?

Une étude parue la semaine dernière dans la revue Environnemental Research Letters fait un lien entre la sécheresse observée en Europe en 2022 et le changement climatique.

Entre les perturbations atmosphériques et les températures élevées au sol, la situation de sécheresse a été exacerbée et semble sortir du cadre des simples variations normales.

Si la situation n'est pas encourageante pour le moment, difficile d'anticiper sur l'évolution météorologique à venir. Une normalisation des précipitations peut toujours survenir dans les semaines qui viennent.

Toutefois, dès à présent, certains départements ont commencé à annoncer des mesures de restriction de certains usages (arrosage, lavage des voitures). Il y a peu, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu avait même évoqué l'instauration d'un "EcoWatt de l'eau" en amont de la période estivale afin de pouvoir harmoniser les mesures de prévention et informer le public.

Car outre l'agriculture qui souffre déjà du manque d'eau, le secteur du tourisme pourrait de nouveau être impacté par la sécheresse cet été, entre températures caniculaires et cours d'eau asséchés, limitant les activités.