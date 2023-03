Après un été 2022 marqué par plusieurs canicules et une sécheresse importante qui s'est soldée par des contraintes fortes dans certaines communes, l'hiver 2022-2023 s'est montré globalement lui aussi très sec.

Un record de jours sans pluie significative a même atteint fin janvier, mettant déjà en péril les cultures et l'approvisionnement en eau de plusieurs villes, au point d'imposer dès à présent des mesures de restriction.

La pluie fait un léger retour sur la France en ce début mars mais ce sera insuffisant pour recharger les nappes phréatiques, ce qui augure de difficultés dès le printemps et durant la saison estivale.

Un plan national de gestion de l'eau devenu indispensable

Pour le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, la situation est pire que l'an dernier à la même période et "tous les voyants sont au rouge" alors que 15 des 18 derniers mois ont manqué d'eau.

D'où sa volonté de lancer un plan national de gestion de l'eau qui sera présenté dans quelques jours et proposera une cinquantaine de mesures pour préserver la ressource.

Photo de Mike Erskine sur Unsplash

Cela passera par la réutilisation des eaux usées, la récupération des eaux de pluie, la lutte contre les fuites et la sensibilisation à l'utilisation de l'eau potable. Comme d'autres ressources, nous consommons trop d'eau potable au quotidien et il va falloir se restreindre ou du moins limiter le gaspillage.

Préserver la ressource, anticiper le manque

Au-delà des mesures se profile une possible hausse de prix de l'eau dans certaines régions qui participera au financement des moyens de préservation du liquide de plus en plus précieux.

Le ministre veut agir vite et incite les préfets à ordonner des mesures de restriction dès à présent (interdiction d'arrosage des jardins, de lavage des véhicules, de remplissage des piscines...) pour éviter une situation critique plus tard et un nombre de moins en moins gérables de communes se retrouvant sans eau potable durant l'été.

Le ministre de la Transition écologique avait évoqué la possibilité de mettre en place un indicateur sous la forme d'un EcoWatt de l'eau, comme celui indiquant l'état de tension du réseau de distribution d'électricité, heureusement resté au vert durant tout l'hiver.

Parallèlement, il lance une initiative pour préparer le pays à une hausse des températures moyennes de l'ordre de +4 degrés, très supérieure à ce qui permettrait de maintenir le climat en l'éta actuel.