SEGA poursuit les rachats et les investissements stratégiques dans l'univers du mobile : conformément aux rapports partagés par le Wall Street Journal, la marque japonaise a confirmé le rachat du studio finlandais Rovio ainsi que l'intégralité de ses franchises.

Rappelons que Rovio est à l'origine d'une petite révolution dans l'univers du jeu vidéo mobile avec la création de la franchise Angry Birds en 2009, déclinée dans plusieurs volets, jouets, jeux de plateau, merchandising divers ainsi que film et série animée.

Un rachat à 706 millions d'euros

Le rachat a été annoncé à hauteur de 706 millions d'euros, et montre que SEGA compte investir plus largement le secteur du mobile pour se reconstruire et continuer d'exister. La marque japonaise, qui ne propose plus de consoles de jeux depuis la fin de la Dreamcast, s'est réorientée vers le logiciel et le mobile depuis quelques années. Les jeux mobiles représentent aujourd'hui une part grandissante des revenus de la marque, et le rachat de Rovio devrait doper un peu plus ces chiffres à l'avenir.

La validation du rachat (soumis sous la forme d'une offre publique amicale à hauteur de 9,25€ par action) est étonnante puisqu'en début d'année, le conseil d'administration de Rovio avait refusé une proposition à 800 millions de dollars réalisée par la société mobile Playtika.

Concernant la franchise Angry Birds, elle devrait faire un retour dans les salles obscures avec un 3e film. Concernant les jeux mobiles, ils devraient continuer à exister sous la forme que l'on connait actuellement. Les titres rassemblent plus de 6 millions de joueurs chaque jour avec 5 milliards de téléchargements.