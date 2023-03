Les Etats-Unis ont imposé des restrictions sur les technologies de semi-conducteurs afin d'empêcher la Chine d'avancer trop vite dans ce domaine où elle tente de combler son retard.

L'accès aux technologies d'origine US est donc très contrôlé et implique l'accès au design des puces et les technologies de gravure les plus fines. Mais pour que l'embargo soit complet, il faut que les partenaires suivent la même logique.

Le gouvernement américain a donc demandé à des pays comme les Pays-Bas et le Japon de ne plus fournir d'outils et d'équipements susceptibles d'améliorer les capacités de production de la Chine et ses progrès vers les techniques de gravure les plus fines.

Les Pays-Bas se rangent du côté des Etats-Unis

Des négociations étaient en cours et les Pays-Bas viennent d'annoncer officiellement que des restrictions à l'exportation allaient s'appliquer contre la Chine. Le pays indique qu'il prend ces mesures pour des des questions de "sécurité internationale et nationale" dans le contexte de montée des tensions entre la Chine et les Etats-Unis sur de multiples sujets.

Dans le cas des Pays-Bas, c'est le rôle de l'équipementier ASML qui est particulièrement visé. Ce dernier est l'un des rares acteurs à pouvoir fournir des équipements de lithographie avancée permettant de la gravure en-dessous de 7 nm.

L'accès aux machines de lithographie EUV (Extreme Ultra Violet) est au coeur de cette décision et le gouvernement souhaiterait aussi un blocage des exportations des machines DUV (Deep Ultra Violet) de conception plus ancienne.

Quelle réaction de la Chine ?

Récemment, ASML a indiqué avoir ouvert une enquête interne pour un possible vol d'informations confidentielles sur une technologie brevetée par un ancien employé.

Bien décidée à faire progresser son secteur des semi-conducteurs, la Chine est prête à tout pour y parvenir, entre investissements massifs dans ses fondeurs, achat de tous les équipements de gravure, même anciens, passant au travers des mailles des restrictions commerciales des USA, récupération d'informations sensibles qui pourraient faire avancer son industrie et contestation auprès de l'OMC (Organisation Mondiale du Commerce).

La décision des Pays-Bas d'appuyer le blocage des exportations devrait légèrement affecter son fleuron ASML mais il reste à voir comment va réagir la Chine, de plus en plus agacée par ces mesures.