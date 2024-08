Le vendredi 16 août, le Sénégal a fêté son entrée officielle dans l'industrie spatiale avec le lancement de son premier satellite baptisé GAINDESAT-1A.

GAINDESAT-1A, fruit du programme SENSAT (Système d’Éducation et de Nanosatellite pour le Sénégal) lancé en 2019, a été conçu et fabriqué entièrement au Sénégal. Le programme vise à développer et à lancer des satellites pour renforcer les capacités technologiques du pays dans le domaine spatial.

Crédits : SENSAT Sénégal / SpaceX

Le lancement a été réalisé par SpaceX, qui a utilisé sa fusée Falcon 9 pour placer GAINDESAT-1A en orbite depuis la base de Vandenberg en Californie. Le satellite sénégalais a été envoyé en même temps que 115 autres satellites dans le cadre de la mission Transporter-11, comprenant des satellites de divers pays tels que l'Australie, le Japon, le Royaume-Uni et le Chili. Transporter-11 fait partie de la série de missions Transporter de SpaceX, conçues pour lancer de nombreux satellites à la fois en orbite terrestre basse à partir d'une seule fusée.

L’intégration de GAINDESAT-1A a été facilitée par Exolaunch, une entreprise allemande spécialisée dans le déploiement de nanosatellites, qui a géré la réservation de l’espace pour le satellite dans la fusée SpaceX. En outre, le satellite a bénéficié de l’expertise du Centre spatial de l'université de Montpellier (CSUM), avec un développement qui s’est étalé sur cinq ans sous l'égide du Dr Cheick Oumar Anne, du ministère sénégalais de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

La fusée de la mission Transporter-11 et sa cargaison de nanosatellites.

Crédits : SpaceX

GAINDESAT-1A sera relié à un réseau de capteurs terrestres pour surveiller les niveaux d’eau dans les lacs et puits du Sénégal. En l'absence d’infrastructures de communication adéquates, c'est le satellite qui collectera les données essentielles pour la gestion des ressources en eau, en collaboration avec la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau. Il contribuera également à améliorer les prévisions météorologiques afin de mieux gérer les événements météorologiques extrêmes ainsi que la sécurité aérienne, en coopération avec l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie.