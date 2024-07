En raison d'une défaillance de l'étage supérieur connue dans l'espace, une fusée Falcon 9 de SpaceX n'avait pas été en mesure le 11 juillet dernier de placer sur l'orbite idoine des satellites Starlink qui ont finalement été perdus à cause de la traînée atmosphérique.

Le premier étage avait pour sa part fonctionné de manière nominale, et y compris pour son atterrissage sur une barge automatisée en mer. Depuis ce rare échec pour ce lanceur très fiable, il est cloué au sol et la FAA (Federal Aviation Administration) avait ordonné une enquête sur la défaillance.

SpaceX annonce désormais le retour en vol de Falcon 9. Sous la supervision de la FAA, le groupe d'Elon Musk indique que la cause la plus probable de l'incident a été identifiée et que des mesures correctives ont été apportées pour le succès des futures missions.

C'était bien une fuite d'oxygène liquide

Le 11 juillet et lors de la première mise à feu du moteur Merlin Vacuum du deuxième étage, une fuite d'oxygène liquide s'est développée. Elle est à l'origine du dysfonctionnement qui est intervenu au moment d'une deuxième mise à feu difficile pour circulariser l'orbite avant le déploiement des satellites.

Malgré la perte de contrôle d'attitude de l'étage supérieur, SpaceX souligne que le deuxième étage a continué à fonctionner comme prévu pour relâcher les satellites (… certes sur une orbite inutilisable) et évacuer l'énergie stockée en fin de mission.

SpaceX évoque plus précisément une fuite dans l'isolation autour du moteur de l'étage supérieur. Elle est imputée à une " fissure dans une ligne de détection d'un capteur de pression fixé au système d'oxygène du véhicule. " Les vibrations du moteur ont notamment eu raison de l'intégrité de cette conduite.

Pas de problème de sécurité publique pour la FAA

Pour les lancements à court terme de Falcon 9, la ligne de détection et le capteur défectueux du deuxième étage seront tout simplement retirés. Ce capteur n'est pas indispensable en matière de sécurité et l'étage supérieur peut s'accommoder d'autres capteurs déjà présents sur le moteur.

La modification a été validée avec la FAA, Par ailleurs, SpaceX a procédé au remplacement proactif de lignes de détection et de colliers de serrage sur l'ensemble de sa flotte de boosters actifs. Le retour en vol de Falcon 9 est susceptible d'avoir lieu dès ce week-end.