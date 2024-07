On commence avec le casque Sennheiser MOMENTUM 4 Special Edition - Noir / Cuivre.



Profitez de la meilleure qualité musicale grâce aux transducteurs de 42 mm et à la technologie aptX Adaptive, le codec audio conçu par Qualcomm pour améliorer la qualité sonore lors de la transmission audio sans fil via Bluetooth.

Avec l'application Sennheiser Smart Control, ajustez le son à vos préférences grâce à l'égaliseur intégré, aux préréglages et aux différents modes sonores.

Activez la fonction de réduction active du bruit, ou bien le mode Transparence Ajustable pour rester connecté au monde qui vous entoure.

Léger et pliable, le casque est doté d'un arceau rembourré et de coussinets matelassés pour un confort durable, et offre jusqu'à 60 heures de lecture avec une charge rapide.

Quatre microphones numériques à formation de faisceau garantissent une capture vocale de haute qualité et suppriment automatiquement le bruit du vent.

Le Sennheiser MOMENTUM 4 Special Edition en noir et cuivre est en ce moment à 249,99 € au lieu de 299 €, soit une remise de 16 % sur Amazon.





Voici quelques autres modèles de casques sans fil à prix réduit pour le Prime Day :

Retrouvez toutes les offres sur la page dédiée au Prime Day Amazon ou commencez votre essai gratuit de 30 jours à Amazon Prime.

Allez voir également les nouveaux aspirateurs sans fil Jimmy PW11 à prix réduit pour leur lancement, notre sélection des 35 offres du Prime Day Amazon à ne pas rater ou encore notre article consacré aux boîtiers multimédia TV NVIDIA SHIELD TV et TV PRO en promotion pour le Prime Day.