La marque POCO renouvelle sa série F de smartphones qui constitue son haut de gamme. Elle introduit ainsi un POCO F6 et un POCO F6 Pro qui fonctionnent avec le système d'exploitation Xiaomi HyperOS (Android 14). Trois années de mises à jour Android et quatre années de mises à jour de sécurité sont prévues.

Un POCO F6 Pro polyvalent

Au dos en verre incurvé et certifié IP54, le POCO F6 Pro affiche sur un écran Amoled WQHD+ de 6,67 pouces avec une définition de 3200 x 1440 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz, taux d'échantillonnage tactile de 2160 Hz et luminosité maximale de 4000 cd/m². Il est protégé par du verre Corning Gorilla Glass 5.

Avec des dimensions de 160,86 mm x 74,95 mm x 8,21 mm et un poids de 209 g, le F6 Pro est équipé d'une puce Snapdragon 8 Gen 2. Elle est épaulée par 12 Go à 16 Go de RAM (LPDDR5X) et 256 Go à 1 To de stockage (UFS 4.0). L'appareil embarque une batterie de 5000 mAh avec charge rapide HyperCharge de 120 W. Une charge complète est obtenue en 19 minutes.

Pour la partie photo, c'est un triple capteur photo à l'arrière avec capteur principal de 50 mégapixels (f/1,6) et stabilisation optique de l'image, ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2) et macro de 2 mégapixels (f/2,4). À l'avant, c'est un capteur photo de 16 mégapixels.

POCO souligne une technologie Dual Native ISO Fusion permettant une variation d'exposition maximale jusqu'à 16 fois, un mode rafale 2.0. Un nouvel algorithme Ultra Night doit améliorer la capture d'images dans l'obscurité.

Un POCO F6 qui pense au gaming

Si le F6 Pro est présenté comme un smartphone polyvalent, le POCO F6 viserait lui l'expérience de jeu mobile. Pour cela, il dispose de la puce Snapdragon 8s Gen 3 à l'efficacité énergétique accrue et une température plus basse. Même si ses performances sont en réalité proches du Snapdragon 8 Gen 2.

Sont associés 8 Go à 12 Go de RAM (LPDDR5X) et 512 Go de stockage (UFS 4.0). Un même système de refroidissement LiquidCool 4.0 avec IceLoop est de la partie pour améliorer le flux de circulation vapeur-liquide et évacuer la chaleur.

Mesurant 160,5 mm x 74,5 mm x 8 mm et pesant 179 g, le POCO F6 certifié IP64 affiche sur un écran Amoled CrystalRes de 6,67 pouces, avec définition de 2712 x 1220 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz, taux d'échantillonnage tactile de 2160 Hz et luminosité maximale de 2400 cd/m². La protection en verre est du Corning Gorilla Glass Victus.

La batterie de 5000 mAh est compatible avec la charge rapide de 90 W (recharge complète en 30 minutes environ). Le double capteur photo à l'arrière comprend un module principal de 50 mégapixels avec OIS et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Pour les selfies, c'est un capteur de 20 mégapixels. Une fonction Motion Tracking Focus 2.0 permet de suivre les mouvements.

À noter que si la connectivité est Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.3 pour le POCO F6 Pro, elle est Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.4 pour le POCO F6.

Prix et disponibilité

Jusqu'au 30 mai prochain, les deux smartphones profitent d'offres Early Bird pour des remises de 60 € à 100 € en fonction des configurations.

POCO F6 Pro :

12 Go + 256 Go à 499,90 €

12 Go + 512 Go à 549,90 €

16 Go + 1 To à 599,90 €





POCO F6 :