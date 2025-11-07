Le WELOCK 11.11 Global Shopping Festival est lancé chez WELOCK ! C'est l'occasion parfaite pour sécuriser votre domicile avec une serrure connectée tout en réalisant de belles économies.

Profitez d'offres à durée limitée avec jusqu'à 63 € de réduction pour cet événement planétaire sur une sélection de serrures intelligentes, incluant les modèles à empreinte digitale, celles contrôlables par application et les solutions compatibles avec les assistants vocaux.

Nouveauté : l'intégration de Home Assistant. Les serrures, associées au boîtier Wi-Fi WELOCK, s'intègrent désormais non seulement avec Alexa, mais aussi avec Home Assistant.

Vous bénéficiez toujours de :

La livraison gratuite depuis les entrepôts de la marque en Europe.

Une garantie de 30 jours "Satisfait ou Remboursé".

Une garantie 2 ans.

Un support client à vie.

Pour rappel, le 11.11, aussi appelé "Singles' Day" (Jour des Célibataires), est à l'origine le plus grand événement de shopping en ligne de Chine, lancé par le géant Alibaba.

Aujourd'hui, ce phénomène commercial s'est largement exporté : il est de plus en plus répandu partout dans le monde, et de nombreuses marques internationales participent désormais à cet événement promotionnel devenu incontournable.

Pour l'occasion, découvrez ci-dessous les 3 modèles de serrures WELOCK qui figurent parmi les meilleures ventes de la marque en ce moment.

WELOCK Touch41

Adaptée à une installation sous un porche ou un auvent grâce à sa certification IP65, la Touch41 est conçue pour s'ajuster aux portes d'une épaisseur comprise entre 50 et 100 mm.

Son autonomie, pouvant atteindre dix mois, est assurée par trois simples piles AAA. En cas d'épuisement complet, un port USB de secours ingénieux permet de réalimenter temporairement la serrure à l'aide d'une batterie externe, garantissant ainsi que vous ne soyez jamais bloqué à l'extérieur.

La Touch41 en situation réelle (photo client).



Pour le déverrouillage, la serrure offre une polyvalence maximale. Vous pouvez utiliser :

L'application mobile WELOCK (compatible iOS et Android).

L'une des trois cartes RFID fournies (sur un total de 20 mémorisables).

Le lecteur biométrique, capable d'enregistrer jusqu'à 100 empreintes digitales différentes.

Enfin, un écran OLED intégré facilite l'utilisation au quotidien en affichant clairement l'état de la batterie, les alertes et les différents paramètres.

Vous pouvez obtenir en ce moment la WELOCK Touch41 au prix réduit de 126 € (soit -63 €) avec le code VD63.

WELOCK ToucA51

Conçue pour une installation express en moins de 10 minutes et sans aucun perçage, cette serrure s'adapte à la majorité des portes à profil européen (épaisseur de 30 à 70 mm).

Elle est également pensée pour une durabilité maximale : sa certification IP65 garantit une résistance à l'eau et à la poussière, et elle supporte des conditions climatiques extrêmes (de -25°C à 60°C).

Côté sécurité, les données biométriques et Bluetooth sont protégées par un chiffrement AES. Une alarme anti-effraction intégrée et des alertes de batterie faible envoyées sur l'application mobile assurent une surveillance constante.

L'alimentation est gérée par trois piles AAA, offrant une autonomie remarquable allant jusqu'à 10 mois. En cas d'oubli, un port USB de secours permet de réalimenter la serrure temporairement.

La WELOCK ToucA51 (photo client)

Ce modèle se distingue surtout par sa polyvalence, offrant six méthodes d'accès distinctes :

1. L'empreinte digitale (jusqu'à 100 enregistrées) pour un déverrouillage instantané en 0,3 seconde.

2. Le code PIN (jusqu'à 200), protégé par une technologie anti-regards (anti-espionnage).

3. La carte RFID (jusqu'à 199 compatibles) pour un accès par simple contact.

4. L'application WELOCK en Bluetooth, pour une ouverture facile à proximité de la porte.

5. Le contrôle Wi-Fi à distance (via le boîtier WIFIBOX3 optionnel), pour ouvrir la porte où que vous soyez.

6. La commande vocale (également via le WIFIBOX3) pour une intégration avec Alexa et Home Assistant.

Pour plus de détails, découvrez notre test de la ToucA51.

La WELOCK ToucA51 est en ce moment en promotion au prix réduit de 109 € (soit -60 €) avec le code VD60.

WELOCK U81

Conçue pour une installation rapide en quelques minutes sur la majorité des cylindres européens, la U81 mise sur la connectivité et la gestion des accès.

Grâce à l'application WELOCK, vous pouvez la piloter en Bluetooth ou, via le boîtier WIFIBOX3 (vendu séparément), en Wi-Fi. Cette connexion permet de consulter l'historique des ouvertures, de partager des accès temporaires et de recevoir des notifications en temps réel. Elle débloque également la compatibilité avec l'assistant vocal Alexa et maintenant aussi Home Assistant.

Pour une sécurité accrue au quotidien, la serrure intègre une fonction anti-espionnage : vous pouvez masquer votre code PIN en ajoutant des chiffres aléatoires avant ou après celui-ci, empêchant ainsi toute mémorisation par une personne qui vous observerait.

La WELOCK U81 (photo client)

Même en cas de batterie vide ou de perte de votre téléphone, l'accès reste garanti grâce à une clé physique de secours intégrée.

Enfin, la U81 offre une capacité de gestion d'accès idéale pour les familles nombreuses ou les petits bureaux : elle permet de définir 10 administrateurs et 190 utilisateurs standards, et peut mémoriser jusqu'à 100 empreintes digitales, 200 codes PIN différents et 199 cartes RFID.

Retrouvez la WELOCK U81 à seulement 179 € (soit -70 €) grâce au code VD70.

Boîtier WELOCK WIFIBOX3

Véritable pont entre votre serrure et votre réseau domestique, le WiFiBOX3 est un accessoire universel, compatible avec l'ensemble des produits WELOCK.

Sa fonctionnalité la plus avancée est sa capacité à se connecter à un interphone, vous permettant ainsi d'ouvrir la porte d'entrée d'un immeuble ou un portail directement depuis votre smartphone.

En connectant votre serrure au Wi-Fi, ce boîtier active le pilotage à distance, que ce soit via l'application mobile ou par commande vocale avec Alexa et Home Assistant.

Depuis l'application, vous pouvez alors consulter l'historique des passages, vérifier l'état de la porte (ouverte ou fermée), et bien sûr, la verrouiller ou la déverrouiller où que vous soyez.

Le WiFiBOX3 simplifie également la gestion des utilisateurs : il n'est plus nécessaire d'être physiquement devant la porte pour ajouter ou supprimer des accès. Vous pouvez gérer à distance les codes d'accès, les cartes RFID (via un QR code ou leur numéro) et même les empreintes digitales (identifiées par leur numéro d'enregistrement).

Le boîtier WELOCK WIFIBOX3 est disponible à 99 €.

Rendez-vous sur la page du WELOCK 11.11 Global Shopping Festival pour retrouver toutes les offres.