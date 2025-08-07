C'est l'été chez Welock : jusqu’au 22 août, profitez de réductions allant jusqu’à 50 € sur une sélection de serrures électroniques connectées, grâce à des codes promo exclusifs proposés par la marque.

Pour rappel, tous les modèles sont livrés rapidement depuis un entrepôt situé en Europe et accompagnés d’une garantie de 2 ans.

Découvrez dès maintenant les offres en cours sur les serrures connectées Welock.

Serrure Welock SECBN51

La SECBN51 offre plusieurs modes de déverrouillage pratiques et sécurisés. Elle prend en charge la reconnaissance d'empreintes digitales, avec la possibilité d’enregistrer jusqu'à 100 empreintes, dont 3 administrateurs pouvant gérer les accès. Vous pouvez également utiliser jusqu’à 20 cartes RFID pour l’ouverture, ou encore contrôler la serrure à distance via l’application mobile Welock, compatible avec les smartphones iOS et Android.

Un écran OLED intégré vous informe en temps réel sur l’état de la batterie, les paramètres en cours et les éventuelles alertes. Le système fonctionne avec trois piles AAA 1,5 V, assurant une autonomie de 8 à 10 mois (sur la base d’environ 10 ouvertures quotidiennes). En cas de batterie vide, un port USB d’urgence vous permet de connecter une batterie externe pour alimenter temporairement le mécanisme et déverrouiller la porte.

La SECBN51 est équipée d’une protection électrostatique jusqu’à 30 000 volts et bénéficie d’une certification IP54, la rendant résistante à la poussière et aux éclaboussures. En cas d'urgence (comme un incendie), l’ouverture manuelle de l’intérieur reste toujours possible. Testée pour résister à 10 millions de cycles, elle est conçue pour fonctionner dans des conditions extrêmes, entre -10°C et +60°C.

Conçue pour s’installer sans perçage, la serrure permet de remplacer facilement le cylindre existant, tout en conservant votre porte. Elle est compatible avec la plupart des portes d’épaisseur 30 à 70 mm, et peut s’adapter à des portes jusqu’à 100 mm grâce à un module d’extension fourni.

La Welock SECBN51 est en ce moment disponible au prix réduit de 139 € grâce au code VD50 sur le site officiel.

Welock ToucA51

Ce modèle se démarque par ses six modes d’ouverture différents, offrant une grande flexibilité au quotidien. L’accès peut s’effectuer en 0,3 seconde via empreinte digitale, avec la possibilité d’enregistrer jusqu’à 100 empreintes. Elle permet aussi l’utilisation de codes PIN personnalisables (jusqu’à 200), avec un système anti-espionnage visuel, ou encore le déverrouillage par carte RFID (jusqu’à 199 cartes compatibles).

L’ouverture est également possible via l’application Welock, grâce à une connexion Bluetooth sécurisée lorsque vous êtes à proximité. Pour encore plus de confort, l’ajout du module WIFIBOX3 permet de débloquer deux fonctions supplémentaires : le contrôle à distance via WiFi depuis n’importe où, et le déverrouillage vocal avec Alexa. Et en cas de batterie épuisée, un port USB d’urgence permet d’alimenter temporairement la serrure avec une batterie externe.

Toutes les données biométriques et les connexions Bluetooth sont protégées par un cryptage AES pour une sécurité maximale. Résistante à la poussière et à l’eau grâce à la certification IP65, la serrure est conçue pour fonctionner sans faille dans des conditions extrêmes, de -25°C à +60°C.

La ToucA51 s’installe en moins de 10 minutes, sans perçage ni câblage, sur la plupart des portes à profil européen d’une épaisseur de 30 à 70 mm.

Elle intègre également une alarme anti-effraction et envoie des alertes de batterie faible directement via l’application mobile. Alimentée par trois piles AAA, elle offre une autonomie allant jusqu’à 10 mois, pour une tranquillité d’esprit prolongée.

Pour plus de détails, vous pouvez aller voir notre test de la ToucA51.



Retrouvez la ToucA51 à seulement 119 € avec le code VD50.

Welock PCB41 Plus

Ce modèle est conçu pour s’adapter aux standards européens et permet de remplacer facilement un cylindre existant sans perçage ni câblage, en moins de 10 minutes. Grâce à son système modulaire, il convient aux portes d’une épaisseur comprise entre 50 et 100 mm.

Polyvalente, cette serrure propose jusqu’à six modes de déverrouillage. Vous pouvez utiliser un code PIN personnalisé (jusqu’à 200 enregistrés), une carte RFID (jusqu’à 199 compatibles), ou simplement l’application mobile Welock via Bluetooth. En ajoutant le module WIFIBOX3 (vendu séparément), vous bénéficiez également du déverrouillage à distance via WiFi et de la commande vocale avec Alexa. En cas de batterie déchargée, un port USB de secours permet une ouverture d’urgence.

L’application Welock, disponible sur iOS et Android, permet une gestion complète des utilisateurs : jusqu’à 10 administrateurs et 190 utilisateurs (codes et cartes). Vous pouvez aussi générer des codes temporaires ou à usage unique. Toutes les ouvertures sont enregistrées, et vous pouvez consulter l’historique à tout moment.

Côté sécurité, la PCB41 Plus intègre un cryptage AES pour protéger vos données, ainsi qu’une fonction anti-espionnage qui permet d’ajouter des chiffres aléatoires avant ou après le code réel. Une alerte batterie faible apparaît sur la serrure dès que le niveau passe sous les 20 %, et l’état de la batterie est aussi visible dans l'application.

Robuste et fiable, la serrure est fabriquée en acier inoxydable et bénéficie d’une étanchéité IP65, la rendant résistante à la pluie et à la poussière. Elle fonctionne parfaitement entre -25°C et +60°C, et son autonomie peut atteindre jusqu’à 10 mois grâce à trois piles AAA (non incluses).

Vous pouvez obtenir la Welock PCB41 Plus au petit prix de 119 € avec le code VD30.

Welock WiFiBox3 : l'accessoire pour le contrôle à distance

Le WiFiBox3 est un module complémentaire qui permet d’étendre les fonctionnalités des serrures connectées de la marque. Grâce à lui, vous pouvez connecter votre serrure au WiFi et la piloter à distance, où que vous soyez, depuis l’application mobile Welock ou via commande vocale avec Alexa.

Une fois connecté, ce boîtier vous offre un contrôle total de votre serrure : verrouillage et déverrouillage à distance, vérification de l’état de la porte (ouverte/fermée), gestion des accès et consultation de l’historique des entrées. Vous pouvez aussi ajouter ou supprimer des accès à distance, qu’il s’agisse de codes PIN, de cartes RFID ou d’empreintes digitales, simplement via leur numéro ou un QR code.

Autre atout du WiFiBox3 : il peut être relié à un interphone, ce qui permet d’ouvrir une porte d’immeuble ou un portail extérieur directement depuis votre smartphone, sans même être chez vous.

Disponible au tarif de 99 €, le WiFiBox3 est idéal pour exploiter tout le potentiel de votre serrure connectée Welock.