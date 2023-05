Le ministère de la Transformation et de la Fonction publique a annoncé que les 200 agents de Maisons France Services expérimenteront l'utilisation de ChatGPT, Bloom et LLaMA.

Cette expérimentation permettra aux agents de fournir rapidement des réponses claires et détaillées aux questions des utilisateurs grâce à l'intelligence artificielle.

Les textes générés seront relus et corrigés par les agents avant d'être envoyés. Le ministère a assuré que cela ne remplacera pas les agents, car ils devront toujours vérifier et transmettre les réponses. Cette initiative s'inscrit dans la transformation numérique de l'Etat et la modernisation de l'action publique.

Données confidentielles et personnelles

Le gouvernement français va donc lancer une phase de test de six mois à partir de septembre pour répondre plus rapidement et efficacement aux usagers des services publics grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les 200 agents de Maisons France Services testeront l'utilisation de ChatGPT, de Bloom et de LLaMA.

Pour des raisons de sécurité, les agents ne seront pas autorisés à entrer des données personnelles ou confidentielles et devront se contenter de questions générales.

Un bilan sera dressé en février 2024, à la fin des six mois de test. Cette initiative s'inscrit dans la transformation numérique de l'Etat et la modernisation de l'action publique.

Le Parlement européen a exprimé le souhait de mieux contrôler ChatGPT et les eurodéputés veulent qu'en cas d'utilisation de ce système, un contrôle humain sur la machine soit toujours prévu.