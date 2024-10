Après les Smart TV Samsung (modèles 2019 et plus) depuis l'année dernière et les Smart TV Hisense (modèles 2022 et plus) depuis le printemps, la disponibilité de l'application SFR TV est étendue aux appareils avec Android TV (Android TV 9 ou plus).

À titre d'exemple, SFR cite la plupart des téléviseurs connectés Sony, Xiaomi, Sharp, Panasonic, Toshiba, Sharp ou TCL, ainsi que le Chromecast avec Google TV ou le plus récent Google TV Streamer.

" L'application SFR TV sur TV connectée permet un usage direct sans décodeur supplémentaire et avec la télécommande de la TV, donnant accès aux principaux programmes et services TV (direct, replay, enregistrement, catalogue VOD) ", écrit SFR.

Accessible aux clients Box de SFR

Si la mort de la box TV des opérateurs est souvent entrevue, le point à souligner est que SFR fait évoluer la disponibilité de son application SFR TV dans le cadre de son option Multi TV sur TV connectée.

L'option est incluse avec l'offre SFR Fibre Premium. Sinon, elle est au tarif de 5 € par mois. Il est précisé que les clients Box de SFR ont la possibilité d'ajouter un décodeur secondaire et/ou l'application SFR TV.

SFR indique que l'application SFR TV peut être utilisée en simultané sur jusqu'à cinq écrans compatibles, sauf pour OCS, beIN Sports et RMC Sport qui ne sont visionnables que sur un seul écran à la fois.