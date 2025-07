Un peu moins d'un an après le lancement de sa Box 5G, SFR propose aujourd'hui une offre Box 5G avec TV. Sans engagement, il s'agit ainsi d'une offre triple play pour l'accès à Internet, les appels illimités et les chaînes TV grâce au décodeur Connect TV.

« L'offre SFR Box 5G avec TV est une alternative aux offres en fibre optique et s'adapte aux éventuelles contraintes des foyers pour leur fournir la meilleure qualité de service possible et leur laisser le choix de la technologie Très Haut Débit », écrit SFR.

Attention aux abus...

Les débits annoncés sont de jusqu'à 1,1 Gbit/s descendant et de jusqu'à 150 Mbit/s montant avec une Box 5G compatible Wi-Fi 6. Sachant que les conditions d'éligibilité sont une couverture 5G suffisante au domicile.

Les appels illimités sont vers les postes fixes et vers les mobiles en France métropolitaine et les DOM. Avec le décodeur Connect TV de SFR (à la place de l'application SFR TV) , c'est l'accès à plus de 160 chaînes TV.

Une même mise en garde demeure au sujet d'un accès réservé à un usage personnel et privé pour l'Internet illimité.

« En cas d'usages en continu fortement consommateurs de bande passante (de type peer-to-peer ou téléchargement par exemple) de nature à saturer le réseau sur une zone donnée, et pouvant nuire aux utilisateurs SFR sur cette zone, le client sera notifié par SMS ou e-mail de son usage déraisonnable. En cas de récidive suite à cette notification, le client verra son débit réduit jusqu'à la prochaine date de facturation. »

Un tarif de presque 45 € par mois

Avec frais d'ouverture de service de 19 € (et frais de résiliation de 19 €), l'offre Box 5G avec TV de SFR est à 44,99 € par mois. La carte SIM est incluse. Contrairement à l'offre Box 5G sans TV, SFR ne propose pas une remise pour les moins de 26 ans. L'opérateur souligne néanmoins une éligibilité aux remises SFR Multi.

En matière de contenus et au choix pendant 6 mois de gratuité, un abonné peut profiter de Netflix Standard avec pub et Bouquet Famille, Disney+ Standard avec pub et Bouquet Famille, ou Prime et Bouquet Famille.