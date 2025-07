Après une présentation en interne, SFR officialise de manière plus formelle sa nouvelle box d'accès à Internet qui se positionne pour être la plus complète et la plus aboutie de son catalogue. À ce titre, elle devrait prendre la succession de la Box 8X qui avait été lancée début 2022.

Wi-Fi 7 tri-bande pour la Box 10+

La Box 10+ est compatible avec les technologies de fibre optique GPON et XGS-PON pour des débits symétriques de jusqu'à 8 Gbit/s. À ce titre, SFR souligne que près de la moitié de ses prises FTTH sont compatibles XGS-PON et le déploiement se poursuit. Le type de signal optique (GPON ou XGS-PON) est détecté automatiquement.

En matière de connectique, la Box 10+ dispose de quatre ports Ethernet, dont un port 10 Gbit/s natif. Du côté de la connectivité, le Wi-Fi 7 est désormais au rendez-vous chez SFR. Avec certification par la Wi-Fi Alliance, le Wi-Fi 7 est tri-bande et ne fait donc pas l'impasse sur la bande de fréquences 6 GHz, en plus de 2,4 GHz et 5 GHz.

Avec la fonctionnalité MLO (Multi-Link Operation) chaque appareil compatible peut se connecter simultanément sur plusieurs bandes de fréquences. Pour une couverture dans tout le foyer, SFR a prévu deux répéteurs Wi-Fi 7 inclus, mais cette fois-ci bi-bande.

Avec écran E-ink pour le contrôle

Toujours pour la connectivité et en l'occurrence Matter, la prise en charge de Thread est annoncée, ce qui aura son importance pour l'évolution du foyer connecté en toute simplicité (capteurs de mouvement, prises connectées, interrupteurs intelligents…).

L'application SFR & Moi offre un accès aux fonctionnalités essentielles de la Box 10+, dont la gestion du réseau Wi-Fi, le partage de connexion via un QR code, l'activation des modes d'économie d'énergie de la box et des répéteurs, ainsi qu'un chatbot de diagnostic pour une assistance rapide.

Sans besoin de l'application pour un accès rapide aux principales fonctions et pour vérifier son état, la Box 10+ de SFR signe l'arrivée d'un écran tactile E-ink. Il s'active au toucher et chaque action s'accompagne d'un retour sonore pour une validation.

Un lancement en septembre prochain

Pas de nouveau décodeur TV pour accompagner la Box 10+, dont SFR ne communique pas de prix pour le moment. Elle sera proposée en avant-première dans le courant de cet été à certains clients SFR « parmi les plus fidèles ». Le lancement est sinon prévu à la rentrée de septembre.