L'opérateur SFR, détenu à 55% par Patrick Drahi annonce renouer avec la croissance des utilisateurs après une année 2024 catastrophique. Une façon pour le groupe d'habiller la mariée en vue d'une revente des activités de la marque au carré rouge.

Une crise marquée par la dette et la perte d'abonnés

La situation de SFR se présente comme une crise qui s'aggrave. Deux facteurs majeurs pèsent sur l'opérateur : un niveau d'endettement important, dont il chercherait à se délester, et une hémorragie d'abonnés. Un chiffre circule faisant état de la perte de 1,3 million de clients, un indicateur préoccupant pour la santé commerciale de l'entreprise.

Mais en ce début d'année, ces deux poids semblent s'envoler comme par miracle : en cédant 45% du capital du groupe aux créanciers, Patrick Drahi a réussi à obtenir une réduction de sa dette de 8,5 milliards d'euros et l'étalement des échéances pour les 15,1 milliards restants...

Opération séduction en cours : SFR se refait une beauté.

Et côté recrutement, SFR revendique désormais avoir gagné 17 000 abonnés depuis le début de l'année (hors cartes prépayées), mais également presque conscrit l'exode des abonnés sur le fixe avec seulement 3000 départs sur le premier trimestre 2025.

Pour son résultat trimestriel et malgré un chiffre d'affaires en recul de 5,6%, le discours de SFR se veut encourageant et particulièrement optimiste... En clair, tous les indicateurs sont au vert pour un éventuel rachat...

Conscient de ces difficultés et de ces rumeurs, SFR ne reste pas inactif. L'opérateur aurait engagé une opération de "relooking" ou de "mise en scène de son retour". Cela passe par des efforts pour assainir sa situation financière, notamment en gérant sa dette, mais aussi probablement par des actions commerciales ou de communication visant à améliorer son image et à se rendre plus désirable, potentiellement aux yeux d'acquéreurs potentiels.

Rumeurs persistantes de vente ou de rachat

Ce contexte difficile alimente logiquement les spéculations sur l'avenir de l'opérateur depuis des mois. Des rumeurs insistantes évoquent une possible vente ou un rachat de SFR par un autre acteur du secteur des télécoms ou un fonds d'investissement. Certaines interrogations vont même jusqu'à poser la question de la pérennité de la marque SFR elle-même en France, bien que cela relève pour l'heure de la spéculation autour d'une éventuelle cession.

Selon des rumeurs rapportées par le Figaro, Orange et Bouygues Telecom seraient intéressées par le rachat de l'opérateur au carré rouge. Les deux opérateurs auraient commandé des études auprès de leurs banques pour étudier la faisabilité d'une acquisition.

Reste que le dossier s'annonce complexe, notamment pour des raisons de concurrence... Le rachat de SFR par un des trois opérateurs actuels ne pourrait se faire sans avoir à opérer un découpage de la marque.

Quelles implications pour les clients ?

Pour les millions de clients SFR, cette période d'incertitude soulève des questions. Si une vente se concrétisait, quels en seraient les impacts sur les offres, les tarifs, la qualité de service ou même la continuité de la marque ? Bien qu'un changement de propriétaire ne signifie pas forcément une perturbation immédiate, l'avenir à moyen terme reste flou pour les abonnés actuels.