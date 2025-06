Après une panne d'environ 12 heures en début de semaine, la fin de la galère a été officialisée pour les abonnés de SFR et utilisateurs de son réseau mobile.

« Le lundi 16 juin à la mi-journée, un incident technique sur une plateforme de services du cœur de réseau a impacté le réseau mobile SFR entraînant des déconnexions aléatoires pour les abonnés. La mobilisation de toutes les équipes a permis un retour progressif des communications et un rétablissement à 100 % des services », indique SFR dans un communiqué.

Sans entrer davantage dans les détails, l'opérateur souligne que la situation continue d'être surveillée de manière attentive afin d'assurer une qualité de service optimale sur les réseaux.

SFR fait (logiquement) un geste commercial

Tout en remerciant ses clients pour leur patience, SFR présente évidemment et une nouvelle fois ses excuses. Elles sont accompagnées de l'annonce d'une sorte de compensation qui prend la forme d'un geste commercial.

Les abonnés mobiles SFR et RED by SFR auront ainsi droit à 100 Go d'Internet mobile offerts au cours de ces prochains jours. Pour en profiter, ils n'auront aucune démarche particulière à faire. La mise en pratique sera automatique.

Pas sûr que ce cadeau sera suffisant pour faire passer la pilule. Il est à peu de frais pour SFR, d'autant que d'après l'Arcep, la consommation moyenne est d'environ 17 Go de données mobiles par mois.

Pas une obligation pour SFR

Dans les conditions générales d'abonnement de SFR (offres grand public), il est stipulé que dans l'hypothèse d'une non-disponibilité du réseau de plus de 48 heures consécutives, l'opérateur s'engage à attribuer au client ayant été affecté des compensations soit financières, soit en usages.

Le cas échéant, une demande doit être formulée par écrit. En l'occurrence, l'incident technique connu par SFR en début de semaine et d'une douzaine d'heures n'entre pas dans ce cadre.