Depuis le rachat finalisé en novembre 2024, l'intégration de La Poste Mobile au sein de Bouygues Telecom s'effectue de manière progressive jusqu'en 2027. À cette échéance et sur le plan technique, il est attendu que tous les clients de La Poste Mobile auront basculé du réseau de SFR vers celui de Bouygues Telecom.

Manifestement, les choses s'accélèrent puisque alloforfait rapporte que dès le 29 septembre prochain, les nouvelles offres et lignes souscrites pour la téléphonie mobile auprès de La Poste Mobile fonctionneront sur le réseau de Bouygues Telecom.

En ce qui concerne les offres de La Poste Mobile déjà actives au préalable, elles continueront pour le moment de s'appuyer sur le réseau de SFR. Sauf changement d'offre (ou résiliation), la modification de réseau mobile interviendra ultérieurement et progressivement selon le calendrier initialement prévu.

Une migration sans anicroche

Dans l'absolu, l'évolution se fera de manière transparente pour les abonnés de La Poste Mobile et sans bouleversement à attendre.

Bouygues Telecom a racheté le premier opérateur virtuel du marché français pour 950 millions d'euros et afin de renforcer son parc d'environ 2,4 millions de clients mobiles.

Lors du rachat, Bouygues Telecom comptait 15,8 millions de clients mobiles. La période d'exclusivité du contrat « wholesale » de SFR s'achève fin 2026.

Apparition d'offres Bbox La Poste Mobile

En début de mois, La Poste Mobile (ou La Poste Telecom) a dévoilé des offres dans le fixe et en fibre optique sous l'appellation Bbox La Poste Mobile. Elles capitalisent donc sur le réseau fixe et le matériel de Bouygues Telecom.

Un atout mis en avant est de profiter d'une commercialisation par le biais de 6 000 bureaux de poste partout en France. Un service de proximité qui ne relance toutefois pas la guerre des prix.