Après quelques années difficiles et des retards dans l'évolution de son parc de serveurs, Shadow se plaçait en position de redressement judiciaire. Fort heureusement pour la société française, Octave et Miroslaw Klaba, les cofondateurs d'OVHCloud se présentaient en sauveurs pour la société française et rachetaient ainsi le groupe.

Depuis, Shadow a profité d'une refonte de ses offres ainsi que d'une évolution de son parc matériel. Malheureusement, il semble que l'investissement ne porte pas ses fruits puisque Shadow continue de perdre de l'argent, et il est donc l'heure d'une plus profonde restructuration.

Shadow peine toujours à convaincre

Cela implique des changements au niveau de la direction de Shadow avec l'éviction du directeur général Erci Sèle ainsi que de son directeur de communication, de la DRH, du responsable des réseaux sociaux ainsi qu'une partie des techniciens responsables du support.

Les 76 millions d'euros investis pour augmenter le capital et combler les dettes de la société n'ont pas suffi à remettre shadow sur les rails et l'orientation du concept vers les sociétés ne semble pas encore suffisamment mature pour assurer la pérennité du service.

La situation est d'autant plus dommage qu'elle pourrait entamer le projet Synfonium, une structure qui regroupe le moteur de recherche Qwant ainsi que Shadow pour proposer un ensemble de services en ligne similaire à Office 365 et Google Workspace, mais qui permettrait de conserver une souveraineté française et européenne avec des outils locaux.